തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ്-19 വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് ഇല്ലാത്തവര്‍ക്കും ഭക്ഷ്യധാന്യം വിതരണം ഉറപ്പ് വരുത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ വാര്‍ത്തസമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു.

ആധാര്‍ നമ്പര്‍ പരിശോധിച്ചതിനുശേഷമാവും ഇത്തരക്കാര്‍ക്ക് റേഷന്‍ ധാന്യങ്ങളുടെ വിതരണം ഉറപ്പ് വരുത്തുക.

മറ്റ് റേഷന്‍ കാര്‍ഡുകളില്‍ പേരില്ലാത്തവര്‍ക്ക് ഇത്തരക്കാര്‍ക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യം സൗജന്യ നിരക്കില്‍ വിതരണം ചെയ്യും. ഇതിലൂടെ ഒരു പ്രദേശത്ത് വാടകവീടെടുത്ത് താമസിക്കുന്നവര്‍ക്കും ഭക്ഷ്യധാന്യം വിതരണം ഉറപ്പ് വരുത്താനാണ് ഭക്ഷ്യവകുപ്പിന്റെ ഈ നടപടിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

