തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് 1600 ഔട്ട്‌ലെറ്റുകള്‍ വഴി 87 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി പി തിലോത്തമന്‍. സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് വേണ്ടുന്ന ധാന്യം സംഭരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചതായും അദ്ദേഹം വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഏപ്രില്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ സൗജന്യ റേഷന്‍ വിതരണം ചെയ്ത് തുടങ്ങും. 15 കിലോ സൗജന്യ ഭക്ഷ്യധാന്യം ഏപ്രില്‍ 20 ന് മുന്‍പ് വാങ്ങണം. അതിന് ശേഷം കേന്ദ്രത്തിന്റെ വാഗ്ദാനപ്രകാരമുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യം എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കും.രാവിലെ മുന്‍ഗണനാ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കും ഉച്ചക്ക് ശേഷം മുന്‍ഗണനേതര വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കും റേഷന്‍ വിതരണം നടത്തും.

റേഷന്‍കാര്‍ഡ് ഇല്ലാത്തവര്‍ക്കും റേഷന്‍ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിരുന്നു. അവര്‍ക്ക് അതാത് കുടുംബത്തിലെ മുതിര്‍ന്ന അംഗം സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കിയാല്‍ മതിയാകും. ഇതില്‍ ആധാര്‍ നമ്പര്‍, ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തണം. അതേ സമയം കിറ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്തവര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാരിന് തിരികെ നല്‍കാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

അഞ്ച് പേര്‍ മാത്രമേ റേഷന്‍ കടക്ക് മുന്‍പില്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ പാടുള്ളു. ഇവര്‍ ശാരീരിക അകലം പാലിക്കണം. ഇവരെ സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകരോ ജനപ്രതിനിധികളോ സഹായിക്കണം. റേഷന്‍വാങ്ങാന്‍ എത്താന്‍ കഴിയാത്തവര്‍ക്ക് വീട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു നല്‍കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Content Highlights: free food kit will delivery will starts from april 1st says Minister P Thilothaman