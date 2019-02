കോഴിക്കോട്: കേരളത്തിലെ അംസംഘടിത മേഖലകളിലെ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് സൗജന്യ സിവില്‍ സര്‍വീസ് പരിശീലന കേന്ദ്രവുമായി കേരള ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലേബര്‍ ആന്റ് എംപ്ലോയീസ്(കിലെ). ഇത് സംബന്ധിച്ച അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കാന്‍ നടപടിയായതായും കിലെ ചെയര്‍മാര്‍ വി.ശിവന്‍കുട്ടി കോഴിക്കോട് വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു.

സാധാരണക്കാരന്റെ മക്കളേയും സിവില്‍ സര്‍വീസിന് പ്രാപ്തമാക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതികൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തായിരിക്കും ആദ്യ കേന്ദ്രമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. നിലവില്‍ നാല്‍പത് പേര്‍ക്കാണ് പ്രവേശനമുണ്ടാവുക. എതെങ്കിലും ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡില്‍ നിന്നുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിനൊപ്പം വെള്ളപേപ്പറില്‍ മാര്‍ച്ച് 31-ന് മുന്നെ അപേക്ഷിച്ചാല്‍ മതി. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ കിലെയുടെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതായും വി.ശിവന്‍കുട്ടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കിലെയുടെ നാല്‍പതാം വാര്‍ഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സമാപന പരിപാടി ഫെബ്രുവരി 26 മുതല്‍ 28 വരെ കോഴിക്കോട് നടക്കും. സ്വപ്‌നനഗരിയിലുള്ള കാലിക്കറ്റ് ട്രേഡ് സെന്ററില്‍ നടക്കുന്ന പരിപാടിയില്‍ തൊഴിലാളികളും അവരുടെ ക്ഷേമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെമിനാറുകളും ചര്‍ച്ചകളും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും കിലെ ചെയര്‍മാന്‍ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

27-ാം തീയതി നവകേരള നിര്‍മാണം-തൊഴിലാളികളുടേയും തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടേയും പങ്ക് എന്ന വിഷയത്തിലാണ് സെമിനാര്‍. രാവില 10 ന് എളമരം കരീം എം.പി വിഷയാവതരണം നടത്തും. ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 മുതല്‍ നടക്കുന്ന സ്ത്രീകളും തൊഴില്‍ മേഖലയും എന്ന സെമിനാറില്‍ സി.ഐ.ടി.യു അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് ഡോ.കെ ഹേമലത വിഷായവതരണം നടത്തും.

28-ന് രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ തൊഴില്‍മേഖല പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ എന്ന വിഷയത്തില്‍ നടക്കുന്ന സെമിനാറില്‍ മുന്‍ തൊഴില്‍വകുപ്പ് മന്ത്രി ആര്യാടന്‍ മുഹമ്മദ് വിഷയാവതരണം നടത്തും. ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 മുതല്‍ കേരളത്തിലെ അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ എന്ന വിഷയത്തില്‍ നടക്കുന്ന സെമിനാര്‍ ഗുലാത്തി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിനാന്‍സ് ആന്റ് ടാക്‌സേഷന്‍ തിരുവന്തപുരം സീനിയര്‍ കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ് ഡോ.എ.വി ജോസ് വിഷയാവതരണം നടത്തും.

Content Highlights:Free Civil Service Center for the Children of Workers