കൊച്ചി: ശബരിമലയില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം രണ്ടു ദിവസം മാറ്റിവെക്കാമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ശബരിമലയില്‍ സുഗമമായി ദര്‍ശനം നടത്താന്‍ വേണ്ട നടപടികളെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാല് യുവതികള്‍ ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതില്‍ അവര്‍ മുന്നോട്ടു വെച്ച നിര്‍ദേശത്തിന് മറുപടിയായാണ് സര്‍ക്കാര്‍ കോടതിയെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

മൗലികാവകാശത്തോടൊപ്പം വ്യക്തിപരമായ സുരക്ഷയും പ്രധാനമാണെന്ന് ഹര്‍ജിക്കാരോട് കോടതി പറഞ്ഞു. പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ തള്ളിവിടാനാകില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. യുവതീ പ്രവേശന വിഷയത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ എന്താണ് ചെയ്യാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും അതിന് എത്ര സമയം വേണ്ടിവെന്നും കോടതി സര്‍ക്കാരനോട് ചോദിച്ചു.

ബി.ജെ.പിയും കോണ്‍ഗ്രസുമടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളും ശബരിമല കര്‍മ സമിതി പോലുള്ള സംഘടനകളും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി ശബരിമലയില്‍ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സുരക്ഷ തേടി കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതെന്ന് ഹര്‍ജിയില്‍ പറയുന്നു.

ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ശബരിമലയില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം നീക്കിവെക്കണമെന്നും ഇവര്‍ നിര്‍ദേശം മുന്നോട്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെപ്തംബര്‍ 28 ന് എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ശബരിമലയില്‍ ദര്‍ശനം നടത്താമെന്ന സുപ്രീംകോടതി വിധി വന്ന ശേഷം കറുപ്പുടുക്കുന്നതടക്കമുള്ള ആചാരങ്ങള്‍ പകാരം വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങള്‍. അയ്യപ്പന്റെ ഭക്തരായ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ദര്‍ശനം നടത്താനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു തരണം- ഹര്‍ജിയില്‍ പറയുന്നു.

കേരള സര്‍ക്കാര്‍, ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി, ഡി.ജി.പി, തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്, ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി.എസ് ശ്രീധരന്‍ പിള്ള, ജന.സെക്രട്ടറി എ.എന്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല, ശബരിമല തന്ത്രി എന്നിവരെ എതിര്‍കക്ഷികളാക്കിയാണ് ഹര്‍ജി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

content highlights: Four young women filed petition in Kerala HC seeking smooth pilgrimage for all women in Sabarimala