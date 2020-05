കോഴിക്കോട്: വന്ദേഭാരത് ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി കേരളത്തിലെത്തിയ പ്രവാസികളില്‍ ആറ് പേരെ കോവിഡ് രോഗ ലക്ഷണങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

ബഹ്‌റൈനില്‍ നിന്ന് കരിപ്പൂരിലെത്തിയ നാല് പേര്‍ക്കും ദുബായില്‍ നിന്ന് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലെത്തിയ രണ്ട് പേര്‍ക്കുമാണ് രോഗലക്ഷണമുള്ളത്‌.

കരിപ്പൂരില്‍ ഇറങ്ങിയവരില്‍ രോഗലക്ഷണം പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ കണ്ട നാല് പേരെയും മറ്റുയാത്രക്കാര്‍ക്കൊപ്പം പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ റണ്‍വേയില്‍ ആംബുലന്‍സ് എത്തിച്ച് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

മൂന്നുപേര്‍ കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളും ഒരാള്‍ പാലക്കാട് സ്വദേശിയുമാണ്.

തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ദുബായില്‍ നിന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തിയ രണ്ട് യാത്രക്കാര്‍ക്കും രോഗ ലക്ഷണം കണ്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് കളമശ്ശേരി മെഡിക്കല്‍ കോളജിലേക്ക് മാറ്റി

ദോഹ വിമാനം ബുധനാഴ്ച എത്തും

കഴിഞ്ഞദിവസം റദ്ദാക്കിയ ദോഹ-തിരുവനന്തപുരം വിമാനം ബുധനാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ എത്തും.ഇന്ത്യന്‍ സമയം രാത്രി ഏഴിന് ഖത്തറില്‍നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വിമാനം രാത്രി 12.40-ഓടെ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തും.

ചൊവ്വാഴ്ച പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനായി രണ്ട് വിമാനങ്ങള്‍ സര്‍വീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. എയര്‍ഇന്ത്യ എകസ്പ്രസ് കൊച്ചി-സിങ്കപ്പൂര്‍-ബെംഗളുരു-കൊച്ചി സര്‍വീസ് നടത്തും. രാത്രി 10.50-നാണ് വിമാനം കൊച്ചിയില്‍ മടങ്ങിയെത്തുന്നത്. എയര്‍ഇന്ത്യ വിമാനം ദമാം-കൊച്ചി സര്‍വീസ് നടത്തും. രാത്രി എട്ടരയ്ക്ക് വിമാനം കൊച്ചിയിലെത്തും.

Content Highlights: Four of the NRI's who arrived yesterday from Bahrain had covid 19 symptoms