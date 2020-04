പൈനാവ്: ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ നാലുപേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ജില്ലാ കളക്ടര്‍ എച്ച് ദിനേശന്‍ അറിയിച്ചു. ഇതോടെ ജില്ലയില്‍ ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 24 ആയി.

തൊടുപുഴ ഇടവെട്ടി കാരിക്കോട് തെക്കുംഭാഗത്ത് അമേരിക്കയില്‍ നിന്ന് മാര്‍ച്ച് 22ന് വന്ന 17കാരി, തിരുപ്പൂരില്‍ നിന്ന് ഏപ്രില്‍ 11ന് വന്ന ദേവികുളം സ്വദേശിയായ 38കാരന്‍, നെടുങ്കണ്ടം പോത്തുകണ്ടത്ത് ചെന്നൈയില്‍ നിന്ന് ഏപ്രില്‍ 14 ന് മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം എത്തിയ 14 കാരി, മൂന്നാര്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷനു സമീപം താമസിക്കുന്ന 60കാരന്‍ എന്നിവര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ഇതില്‍ തൊടുപുഴ സ്വദേശിനിയെ തൊടുപുഴ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും. മൂന്നാര്‍ സ്വദേശിയെയും നെടുങ്കണ്ടം സ്വദേശിനി പെണ്‍കുട്ടിയെയും ഇടുക്കി മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ പറഞ്ഞു.

