ആലപ്പുഴ: ദേശീയ പണിമുടക്ക് ദിനത്തില്‍ പുരവഞ്ചി യാത്രയ്ക്കിടെ ആലപ്പുഴയില്‍ നൊബേല്‍ സമ്മാനജേതാവിനെ തടഞ്ഞ സംഭവത്തില്‍ നാലുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍. കുട്ടനാട് കൈനകരി സ്വദേശികളായ ഇവര്‍ സി.ഐ.ടി.യു. അനുഭാവികളാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക സൂചന. പുളിങ്കുന്ന് പോലീസാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

പണിമുടക്ക് അനുകൂലികള്‍ പുരവഞ്ചി തടഞ്ഞപ്പോഴാണ് നൊബേല്‍ സമ്മാനജേതാവായ മൈക്കില്‍ ലെവിറ്റും ഭാര്യയും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ കുടുങ്ങിയത്. 2013ലെ രസതന്ത്ര നൊബേല്‍ ജേതാവായ ലെവിറ്റ്, കേരള സര്‍വകലാശാലയില്‍ പ്രഭാഷണത്തിനായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അതിഥിയായാണ് കേരളത്തിലെത്തിയത്.

അതേസമയം സംഭവത്തില്‍ പരാതിയില്ലെന്ന് മൈക്കില്‍ ലെവിറ്റ് പ്രതികരിച്ചു. വിവാദത്തോട് പ്രതികരിക്കാനില്ല. കേരളം നല്ലയിടമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താനായി ബുധനാഴ്ച പോലീസ് ലെവിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ അപ്പോഴും തനിക്ക് പരാതിയില്ലെന്ന നിലപാടാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത്. സംഭവം വിവാദമായതിനു പിന്നാലെ വ്യാഴാഴ്ച ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം കളക്ടര്‍മാര്‍ ലെവിറ്റിനെ നേരില്‍ കണ്ട് സര്‍ക്കാരിനു വേണ്ടി ഖേദം അറിയിച്ചിരുന്നു.

