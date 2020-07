തിരുവനന്തപുരം: മുന്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയും ഐ.ടി സെക്രട്ടറിയുമായ എം ശിവശങ്കറെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. തന്റെ ഓഫീസിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ആള്‍ വിവാദ വനിതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ അയാളെ മാറ്റിനിര്‍ത്തി. യുഡിഎഫ് കാലത്ത് ഇത്തരം നടപടി സ്വപ്നം കാണാന്‍ കഴിയുമോ? ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലപാട് അവര്‍ സ്വീകരിക്കുമോ? വിവാദ സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടയാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ഭാഗമാകേണ്ടെന്ന നിലപാടെടുത്തു. അതിനപ്പുറം എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങള്‍ വരുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ആ ഘട്ടത്തില്‍ കര്‍ക്കശ നടപടി സ്വീകരിക്കും. അതില്‍ സംശയമില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സോളാര്‍ വിവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ജീവനക്കാരനായിരുന്ന ടെനി ജോപ്പനെ അറസ്റ്റുചെയ്യുകയും രണ്ടുപേരെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തകാര്യം മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോള്‍ ശിവശങ്കര്‍ ഈ സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു എന്നതിനപ്പുറം മറ്റൊന്നും നിലവില്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ മുന്നിലില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. വിവാദ സ്ത്രീയുടെ നിയമനത്തെക്കുറിച്ച് സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ധനകാര്യ അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവരട്ടെ. ഓരോരുത്തരുതെയും സങ്കല്‍പ്പത്തിന് അനുസരിച്ച് നടപടി എടുക്കാന്‍ സാധിക്കുമോ? പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ തെളിഞ്ഞുവരുമ്പോളാണ് നടപടി സ്വീകരിക്കുക. ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി അതല്ല.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി വിവാദ സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെടാന്‍ പാടില്ലായിരുന്നുവെന്ന് വിശ്വസ്തനായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ തങ്ങളോട് കാട്ടിയത് അനീതിയല്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്ന് അയാളെ മാറ്റിനിര്‍ത്തി. ഇന്ന് അയാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ഭാഗമല്ല. അതാണ് വസ്തുത. പ്രൈസ് വാട്ടര്‍ഹൗസ് കൂപ്പേഴ്‌സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ അന്വേഷണത്തിലിരിക്കുകയാണ്. അന്വേഷണത്തില്‍ വ്യക്തമാകുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ എന്തു നടപടിയും അവര്‍ക്കെതിരെ സ്വീകരിക്കും. ശിവശങ്കറിനെ ഇപ്പോള്‍ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്യുന്നത് ? വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മാത്രമാകും സര്‍ക്കാര്‍ നടപടി. ആരെങ്കിലും പറയുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കാനാവില്ല. അന്വേഷണത്തില്‍ തെറ്റു കണ്ടെത്തിയാല്‍ ആരെയും സംരക്ഷിക്കില്ല. കര്‍ശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും. അന്വേഷണസംഘത്തെ കുറച്ചുനാള്‍കൂടി വിശ്വസിച്ചുകൂടേ?, മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു.

നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പലരുമായും ബന്ധപ്പെടും. നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അക്കാര്യം അപ്പോള്‍തന്നെ സര്‍ക്കാരില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യണമെന്നില്ല. സ്ഥിതിഗതികള്‍ ഇത്തരത്തിലാകുമെന്ന് ആരെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചോ? നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥയായ സ്ത്രീ പല വേദികളിലും വന്നു. പൊതുപ്രവര്‍ത്തന രംഗത്തുള്ള പലരുമായും ബന്ധപ്പെട്ടു. ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീയാണ് അവരെന്ന് ആര്‍ക്കെങ്കിലും മനസിലാക്കാനായോ ? കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമായതിനുശേഷം അവരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു നടപടിയും സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി കൃത്യമായി നിര്‍വഹിച്ചു പോകുകയാണ് പതിവ്. എന്നാല്‍ ശിവശങ്കര്‍ ആ നിലയ്ക്കല്ല കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്തത്. ആക്ഷേപകരമായ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്തു. അയാളെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ നില്‍ക്കാതെ മാറ്റിനിര്‍ത്തിയില്ലേ? അതിനപ്പുറം എന്തുചെയ്യാനാകുമെന്നും വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിനിടെ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ചോദിച്ചു.

Content Highlights: Former Principal secretary having links with controversial woman removed - CM