കൊച്ചി: പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതി കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ മുന്‍ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പു മന്ത്രി വി.കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് വിജിലന്‍സ് കോടതിയില്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ നല്‍കി. അറസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും താന്‍ അര്‍ബുദ രോഗിയാണെന്നും കാണിച്ചാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ജഡ്ജി ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്താനിരിക്കെയാണ് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് ജാമ്യാപേക്ഷ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

അര്‍ബുദ രോഗിയാണെന്നും പരസഹായമില്ലാതെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാനാകില്ലെന്നും ജാമ്യാപേക്ഷയില്‍ ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞ് പറയുന്നു. അറസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും ഉന്നതതല സമ്മര്‍ദ്ദത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു തെളിവും ശേഖരിക്കാന്‍ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു.

ഒരു വര്‍ഷമായി കേസില്‍ അന്വേഷണം നടക്കുന്നു. പല തവണ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അവയ്ക്ക് കൃത്യമായി മറുപടി നല്‍കുകയും ചെയ്തു. തന്റെ വീട്ടില്‍ നിരവധി തവണ പരിശോധനകള്‍ നടത്തിയെങ്കിലും ഒരു തെളിവും കണ്ടെത്താനാകാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ അറസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും അഡ്വ. ബി. രാമന്‍പിള്ള വഴി സമര്‍പ്പിച്ച ജാമ്യ ഹര്‍ജിയില്‍ പറയുന്നു.

Contant Highlights: Former minister V.K. Ebrahimkunju approached the Vigilance Court for bail