തിരുവനന്തപുരം: മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ മരംമുറി വിവാദത്തില്‍ സംയുക്ത പരിശോധന നടന്നിട്ടില്ലെന്ന പ്രസ്താവന തിരുത്തി വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി എ.കെ ശശീന്ദ്രന്‍. നിയമസഭയില്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശന്‍ സബ്മിഷനായി ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. മുല്ലപ്പെരിയാറില്‍ സംയുക്ത പരിശോധന നടന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വനംമന്ത്രി ഇന്ന്‌ നടത്തിയതായി സഭയില്‍ തിരുത്തി. രേഖയില്‍ തിരുത്തല്‍ വരുത്തണമെന്നാണ് മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സംയുക്ത പരിശോധന നടന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ മന്ത്രി സഭയെ കബളിപ്പിച്ചുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശന്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

തിങ്കളാഴ്ച പ്രതിപക്ഷം കൊണ്ടുവന്ന അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നല്‍കിയ വിശദീകരണത്തില്‍ തിരുത്ത് വരുത്തുന്നുവെന്ന് അറിയിച്ച ശേഷമായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ ഇന്നത്തെ വിശദീകരണം. ഒരു തരത്തിലുള്ള പരിശോധനയും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് സഭയില്‍ പറഞ്ഞ ശശീന്ദ്രന്‍ എ.കെ.ജി സെന്ററിന് മുന്നില്‍ പോയി മാധ്യമങ്ങളോട് ഇത് മാറ്റി പറഞ്ഞു. ഇതില്‍ ഏതാണ് തിരുത്താന്‍ പോകുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചോദിച്ചു.

ജൂണ്‍ 11ന് കേരളവും തമിഴ്‌നാടും മുല്ലപ്പെരിയാറില്‍ സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷം വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഉള്‍പ്പെടെ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷമാണ് മരം മുറിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയത്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും അറിയില്ലെന്ന് സഭയില്‍ പറയുന്നത് നിയമസഭയോടുള്ള അനാദരവും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കലുമാണെന്നും സതീശന്‍ ആരോപിച്ചു. ഇതോടെ മുല്ലപ്പെരിയാറില്‍ പുതിയ ഡാം വേണമെന്ന കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം ആവിയായിപ്പോയെന്നും സതീശന്‍ ആരോപിച്ചു.

