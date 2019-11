തിരുവനന്തപുരം: സിസ്റ്റര്‍ അഭയ മരിച്ചത് തലയ്‌ക്കേറ്റ മാരക ക്ഷതം കൊണ്ടാണെന്ന് നിര്‍ണ്ണായക സാക്ഷി മൊഴി. ഫോറന്‍സിക് വിദഗ്ധന്‍ വി കന്തസ്വാമിയുടേതാണ് മൊഴി. അഭയ കിണറ്റില്‍ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തുവെന്നായിരുന്നു ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ നിഗമനം. എന്നാല്‍ ആത്മഹത്യയുടെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടായില്ലെന്നും കന്തസ്വാമി മൊഴി നൽകി. തിരുവനന്തപുരം സിബി ഐ പ്രത്യേക കോടതിയിലാണ് കന്തസ്വാമി മൊഴി നല്‍കിയത്.

സിസ്റ്റര്‍ അഭയ കേസില്‍ ഏറ്റവും നിര്‍ണ്ണായകമായ മൊഴിയാണ് ഫോറന്‍സിക് വിദഗ്ധന്‍ കന്തസാമിയുടേത്. അന്ന് അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധനകള്‍ നടക്കുമ്പോള്‍ അഭയയുടെ തലയ്ക്ക് മാരക ക്ഷതം ഏറ്റത് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് കന്തസ്വാമി വ്യക്തമാക്കിയത്.

കൊലപാതകം തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന മൊഴിയാണ് കന്തസ്വാമി നല്‍കിയത്. അഭയ കേസില്‍ നിരവധി സാക്ഷികള്‍ കൂറുമാറുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ നിര്‍ണ്ണായക മൊഴിയാണ് കന്തസ്വാമിയുടേത്.

content highlights: Forensic expert kanthaswamy's report on Abhaya's cause of death, Sister abhaya