കോഴിക്കോട്: ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്ക്‌ പ്രളയ സെസ് ഏര്‍പ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാവുന്ന കേന്ദ്ര ലീഗല്‍ മെട്രോളജി വകുപ്പിന്റെ നിയമലംഘനത്തിന് തോമസ് ഐസക് മാത്രമായിരിക്കും ഉത്തരവാദിയെന്ന് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി.നസുറുദ്ദീന്‍.

ഉത്പന്നങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുമ്പോള്‍ അതിന്‍മേല്‍ അടിച്ചിരിക്കുന്ന വിലയില്‍ പത്ത് പൈസ വര്‍ധിപ്പിച്ച് വില്‍ക്കാന്‍ പോലും വ്യാപാരികള്‍ക്ക് അധികാരമില്ല. ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നിലവിലെ വിലയ്ക്ക് മുകളില്‍ ഒരു ശതമാനം പ്രളയ സെസ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ വില ഒട്ടിച്ച് വില്‍പ്പന നടത്താന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വ്യാപാരികളെ നിര്‍ബന്ധിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ വ്യാപാരികള്‍ക്ക് വലിയ ആശങ്കയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വിലക്കയറ്റമുണ്ടാവുമ്പോള്‍ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരും തോമസ് ഐസക്കും ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും ടി.നസുറുദ്ദീന്‍ മാതൃഭൂമി ഡോട്‌കോമിനോട് പറഞ്ഞു.



കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് 13000 കോടി രൂപയാണ് വ്യാപാരികള്‍ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇതില്‍ ഒരു പൈസ പോലും സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയിട്ടില്ല. ഗ്രാമീണ മേഖലയിലൊക്കെ 25 ശതമാനം കടകളും പ്രതിസന്ധി മൂലം അടച്ചുപൂട്ടപ്പെട്ടു. ഇതിനൊപ്പമാണ് വീണ്ടും പ്രളയ സെസ് കൂടി ജനങ്ങളില്‍ നിന്ന് പിരിച്ച് നല്‍കണമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല വലിയ രീതിയിലുള്ള വിലകയറ്റത്തിനും പ്രളയ സെസ് കാരണമാക്കും. ഇക്കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനം പുന:പരിശോധിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാവണം. അല്ലെങ്കില്‍ കട അടച്ചിട്ട് സമരത്തിന് ഇല്ലെന്ന വ്യാപാരികളുടെ തീരുമാനം പുനപരിശോധിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും നസീറുദ്ദീന്‍ അറിയിച്ചു. ഞായറാഴ്ച തൃശ്ശൂരില്‍ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ വ്യാപാരികള്‍ പ്രത്യേക യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്. ശേഷമായിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തില്‍ എന്ത് നിലപാടെടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയയെന്നും നസുറുദ്ദീന്‍ പറഞ്ഞു.



ആകെ 928 ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്കാണ് പ്രളയ സെസ് മൂലം വില കൂടുന്നത്. ഇത് വ്യാഴാഴ്ച മുതല്‍ നിലവില്‍ വരികയും ചെയ്യും. വാഹനങ്ങള്‍, ടി.വി, റഫ്രിജറേറ്റര്‍ തുടങ്ങിയ ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍, ലാപ്‌ടോപ്, മരുന്നുകള്‍, ആയിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളില്‍ വിലയുള്ള തുണിത്തരങ്ങള്‍, കണ്ണട, ചെരുപ്പ്, നോട്ട്ബുക്ക്, ബാഗ്, മരുന്നുകള്‍, ശീതീകരിച്ച ഇറച്ചി, ഐസ്‌ക്രീം, ചോക്കലേറ്റ്, ജാം, കുപ്പിവെള്ളം തുടങ്ങിയ ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം പ്രളയസെസ് ബാധകമാണ്.

സിമന്റ്, പെയിന്റ്, മാര്‍ബിള്‍, സെറാമിക് ടൈല്‍, വയറിങ് കേബിള്‍ തുടങ്ങിയ നിര്‍മാണവസ്തുക്കള്‍ക്കും വില കൂടും. ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ്, ഹോട്ടല്‍ മുറിവാടക, സിനിമ, അമ്യൂസ്‌മെന്റ് പാര്‍ക്ക് തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങളുടെയും നിരക്കില്‍ വര്‍ധനയുണ്ടാകും. അഞ്ച് ശതമാനത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ജി.എസ്.ടിയുള്ള ഹോട്ടല്‍ ഭക്ഷണത്തിനും സെസ് ബാധകമാണ്. നൂറു രൂപയ്ക്ക് ഒരു രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് സെസ് വരിക.