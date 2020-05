തിരുവനന്തപുരം: വിദേശ മലയാളികള്‍ക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന 5000 രൂപയുടെ ധനസഹായത്തിന് വിമാന ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കണമെന്ന നിര്‍ദേശം നിര്‍ബന്ധമല്ല, പകരം പാസ്‌പോര്‍ട്ട് പേജ് അപ് ലോഡ് ചെയ്താല്‍ മതിയാകും.

ഈ വര്‍ഷം ജനുവരി ഒന്നിനോ അതിന് ശേഷമോ നാട്ടിലെത്തുകയും മടങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത വിദേശ മലയാളികള്‍ക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന 5000 രൂപയുടെ ധനസഹായത്തിന് ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷയോടൊപ്പം വിമാന ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു നിര്‍ദ്ദേശം.

എന്നാല്‍ വിമാന ടിക്കറ്റ് നിര്‍ബന്ധമല്ലെന്നും നാട്ടില്‍ എത്തിയ തീയതി തെളിയിക്കുന്ന പാസ്‌പോര്‍ട്ട് പേജ് അപ് ലോഡ് ചെയ്താല്‍ മതിയെന്നും നോര്‍ക്ക സി.ഇ.ഒ. അറിയിച്ചു.

കാലാവധി കഴിയാത്ത വിസയും പാസ്‌പോര്‍ട്ടും ഉള്ളവര്‍ക്കുംലോക്ക്‌ ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം വിസാ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവര്‍ക്കുമാണ് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക.

വിമാന ടിക്കറ്റിന്റെ പകര്‍പ്പ് ഇല്ല എന്ന കാരണത്താല്‍ അപേക്ഷ നിരസിക്കില്ല എന്നും നോര്‍ക്ക സി.ഇ.ഒ. അറിയിച്ചു. മെയ് 5 വരെയായിരിക്കും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുക.

