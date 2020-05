കൊച്ചി: ദുബായില്‍നിന്ന് പ്രവാസികളുമായി വിമാനം കൊച്ചിയില്‍ എത്തി. 178 യാത്രക്കാരാണ് വിമാനത്തിലുള്ളത്. രാത്രി 8 മണിയോടെയാണ് വിമാനം നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയത്.

എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ IX 434 വിമാനമാണ് കൊച്ചിയിലെത്തിയത്. തൃശ്ശൂര്‍, കോട്ടയം, എറണാകുളം ജില്ലകളില്‍നിന്നുള്ളവര്‍ യാത്രക്കാരില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

