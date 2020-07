ഇന്ദോര്‍: നൂറു രൂപ കൈക്കൂലി കൊടുക്കാതിരുന്നതിന്റെ പേരില്‍ മുട്ട വില്‍പനക്കാരനായ കുട്ടിയുടെ മുട്ടകള്‍ മുഴുവന്‍ അധികൃതകര്‍ തട്ടിമറിച്ച സംഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പുറത്തുവന്നത്. ഇതോടെ ഇന്ദോറിലെ ഈ ബാലന് ഇപ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്നത് വലിയ പിന്തുണയാണ്. പുതിയ വീട്, വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സഹായങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളില്‍നിന്നുള്ള സഹായങ്ങള്‍.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന് വഴിയോര വില്‍പനയ്ക്ക് ചിലയിടങ്ങളില്‍ വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് മുട്ട വില്‍പനക്കാരനായ പരസ് റെയ്കര്‍ എന്ന കുട്ടിയോട് അധികൃതര്‍ കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇത് നല്‍കാതെവന്നപ്പോഴാണ് ഉന്തുവണ്ടിയടക്കം തട്ടിമറിച്ച് മുട്ടകള്‍ മുഴുവന്‍ നശിപ്പിച്ചത്. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പിന്നീട് പുറത്തുവന്നു. ഇതോടെയാണ് വിഷയം വിവാദമായത്.

കുട്ടിയുടെ ദയനീയ സ്ഥിതിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പെരുമാറ്റവും കണ്ടതോടെ രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ അടക്കമുള്ളവര്‍ പരസ് റെയ്കര്‍ക്ക് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തി. പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന പ്രകാരം കുട്ടിക്കും കുടുംബത്തിനും വീട് നല്‍കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ദോറിലെ ബിജെപി എംഎല്‍എ രമേഷ് മെന്തോലയാണ് വീട് നല്‍കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കൂടാതെ പരസ് റെയ്കര്‍ക്ക് ഒരു സൈക്കിളും 2,500 രൂപയും നല്‍കിയിട്ടുമുണ്ട്.

പരസ് റെയ്കറിനും സഹോദരങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവുകള്‍ വഹിക്കുമെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ദിഗ്‌വിജയ് സിങ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൂടാതെ പതിനായിരം രൂപയും അദ്ദേഹം നല്‍കി. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്‍, ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ തുടങ്ങിയവരും സഹായ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു.

ഇന്ദോറില്‍ നടന്ന സംഭവം ആരോ വീഡിയോയില്‍ പകര്‍ത്തി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ഇട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് വലിയ ചര്‍ച്ചയായത്. മുട്ട വില്‍ക്കാനനുവദിക്കാന്‍ 100 രൂപ അധികൃതര്‍ കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും ഇത് നല്‍കാതെ വന്നപ്പോഴാണ് മുട്ടകള്‍ വെച്ച വണ്ടി കീഴ്മേല്‍ മറിച്ചിട്ടതെന്നും കുട്ടി വീഡിയോയില്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

മഹാമാരിയെത്തുടര്‍ന്ന് താന്‍ ഉപജീവനത്തിനായി കഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നും ഈ മുട്ടകള്‍ വില്‍ക്കാനാവാതെ വന്നാല്‍ താന്‍ കൂടുതല്‍ കഷ്ടത്തിലാവുമെന്നും പയ്യന്‍ വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളില്‍ റോഡിന്റെ വലതുവശത്തെയും ഇടതുവശത്തെയും കച്ചവടങ്ങള്‍ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് 14കാരന്റെ കച്ചവടത്തിന് തടസ്സം നേരിട്ടത്.

