കൊച്ചി: കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി എറണാകുളത്ത് അഞ്ചിടത്ത് സ്ഥിരം പരിശോധനാ സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നു. കോവിഡ് കേസുകള്‍ കൂടുതലായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്ന കീഴ്മാട്, ചെങ്ങമനാട്, ചൂര്‍ണിക്കര, എടത്തല പഞ്ചായത്തുകളിലും കളമശ്ശേരി മുന്‍സിപ്പാലിറ്റിയിലുമാണ് സംവിധാനം വരുന്നത്.

കളക്ടര്‍ എസ്. സുഹാസിന്റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന ജില്ലാതല കോവിഡ് അവലോകന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. ഇതിനു പുറമേ കോര്‍പറേഷന്‍ പരിധിയില്‍ മൂന്ന് ടെസ്റ്റിങ് കേന്ദ്രങ്ങള്‍ കൂടി ആരംഭിക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്.

ആക്റ്റീവ് സര്‍വെയ്ലന്‍സിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയില്‍ തിങ്കളാഴ്ച കൂനമ്മാവ്, ചൊവ്വര, ഫോര്‍ട്ട് കൊച്ചി, ചെല്ലാനം, ചൂണ്ടി, പ്രദേശങ്ങളില്‍ പരിശോധന നടത്തി. കൂനമ്മാവ് കോണ്‍വെന്റിലെ കന്യാസ്ത്രീക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ കോണ്‍വെന്റില്‍ നടത്തിയ ആന്റിജന്‍ പരിശോധനയില്‍ ആര്‍ക്കും രോഗം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.

ചെല്ലാനം പ്രദേശത്ത് കൂടുതല്‍ റാപിഡ് ടെസ്റ്റുകള്‍ നടത്താന്‍ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

