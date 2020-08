പാലക്കാട്: സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു കോവിഡ് മരണംകൂടി. വാണിയംകുളം സ്വദേശി സിന്ധു (34)വാണ് മരിച്ചത്. കാന്‍സര്‍ രോഗിയായ സിന്ധു പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെയായിരുന്നു മരണം. ഏറെക്കാലമായി കാന്‍സര്‍ രോഗത്തിന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന സിന്ധു, കീമോ അടക്കമുള്ള ചികിത്സകള്‍ക്ക് വിധേയയായിരുന്നു.

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍കോളേജിലായിരുന്നു ഏറെക്കാലമായി ചികിത്സ. പിന്നീട് പാലക്കാടേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെയാണ് ഇവര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രോഗം പകര്‍ന്നത് എവിടെനിന്നെന്ന് വ്യക്തമല്ല. കുടുംബത്തിലെ മറ്റാര്‍ക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

സിന്ധുവിന്റെ മരണത്തോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഇന്ന് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അഞ്ചായി. മലപ്പുറം പെരുവള്ളൂര്‍ സ്വദേശി കോയാമു (82), പട്ടാമ്പി ഓങ്ങല്ലൂര്‍ സ്വദേശി കോരന്‍ (80), സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവ് ആലുങ്കല്‍ ദേവസ്സി (80), തൊടുപുഴയിലെ സ്പെഷ്യല്‍ ബ്രാഞ്ച് എസ്ഐ അജിതന്‍ (55) എന്നിവരുടെ മരണമാണ് ശനിയാഴ്ച സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

