കോഴിക്കോട്: പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കാന്‍ മല്‍സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഫിഷറീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമുകളില്‍ സ്‌പെഷ്യല്‍ ടീം പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു. എല്ലാ ജില്ലകളിലും കൺട്രോൾ റൂമുകളിൽ തുറന്നിട്ടുണ്ട്.

ജില്ലാതല കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമുകളുടെയും ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഫോണ്‍ നമ്പറുകള്‍ ചുവടെ നല്‍കുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം - 0471-2450773, 2480335, 9496007026.

കൊല്ലം- 0474-2792850, 9496007027.

പത്തനംതിട്ട - 0468-2223134,828144 2344.

ആലപ്പുഴ-0477-2251103, 9496007028.

കോട്ടയം - 0481-2566823, 9446379027.

ഇടുക്കി - 0486-9222 326, 8921031800.

എറണാകുളം- 0484-2502768, 9496007029.

തൃശ്ശൂര്‍ - 0487-2441132, 9496007030.

പാലക്കാട് - 9074326046, 9496007050.

മലപ്പുറം - 0494-2666428, 9496007031.

കോഴിക്കോട്- 0495-2383780, 2414074, 9496007032.

വയനാട്- 0493-6255214, 9496387833.

കണ്ണൂര്‍ - 0497-2732487, 9496007033.

കാസര്‍കോട് - 0467-2202537, 9496007034.

Content Highlights: fisheries department opens control room in all districts in kerala