തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിന്റെ പരസ്യ പ്രചാരണം ഇന്ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെ ആവേശത്തോടെയുള്ള കൊട്ടിക്കലാശം പാടില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍. ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആറുമണിയോടെ പ്രചരണം അവസാനിപ്പിക്കണം. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ മുന്‍കാലങ്ങളിലേതുപോലെയുള്ള കൊട്ടിക്കലാശം ഇത്തവണ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ വി. ഭാസ്‌കരന്‍ വ്യക്തമാക്കി. പൊതു ഇടങ്ങളില്‍ വന്ന് ആള്‍കൂട്ടമായി വന്നുള്ള പ്രകടനം അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇതുവരെ ഗുരുതരമായ ചട്ട ലംഘനങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച പരാതികള്‍ ഒന്നും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല. ചെറിയ പരാതികള്‍ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവയൊക്കെ കൃത്യസമയത്ത് ജില്ലാ തലത്തിലും താലൂക്ക് തലത്തിലും പരിഹരിക്കുന്നുണ്ട്. കോവിഡ് കാലത്ത് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളും കമ്മീഷനോട് സഹകരിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ചുതന്നെയാണ് പ്രചാരണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടന്നത്. ചെറിയ ചില ലംഘനങ്ങള്‍ ഉണ്ടായത് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഇടപെട്ട് പരിഹരിക്കും. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂര്‍ത്തിയായി. വോട്ടിങ് മെഷിനില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ ക്രമമനുസരിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് പൂര്‍ത്തിയായി. ഏഴാം തിയതി പോളിങ് സാമഗ്രികള്‍ വിതരണം ചെയ്യും. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കുള്ള മാസ്‌ക്, ഫെയ്സ് ഷീല്‍ഡ്, ഗ്ലൗസ്, സാനിറ്റൈസര്‍ എന്നിവയും വിതരണം ചെയ്യും.

കോവിഡ് പോസിറ്റിവായവര്‍, ക്വാറന്റീനില്‍ ഉള്ളവര്‍ എന്നിവരുടെ പോളിങ്ങിന് തലേന്ന് വൈകിട്ട് മൂന്നുമണിവരെ തയ്യാറാക്കുന്ന ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നവര്‍ക്കൊക്കെ തപാല്‍ വോട്ട് അനുവദിക്കുമെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ബാലറ്റ് പേപ്പര്‍ അവരുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പോളിങ്ങിന് തലേന്ന് വൈകിട്ട് മൂന്നിന് ശേഷം കോവിഡ് പോസിറ്റിവാകുകയോ ക്വാറന്റീനില്‍ ആകുകയോ ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് പോളിങ് സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തി വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ അനുവാദമുണ്ടാകും. ഇവര്‍ പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ച് വൈകിട്ട് ആറിന് മുമ്പ് പോളിങ് ബൂത്തിലെത്തണം. സാധാരണ വോട്ടര്‍മാര്‍ എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവര്‍ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാം. ഇവര്‍ ബൂത്തിനുള്ളില്‍ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പോളിങ് ഏജന്റുമാരും പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ചിരിക്കണം. ഇവര്‍ക്കുള്ള പിപിഇ കിറ്റ് ആരോഗ്യ വകുപ്പുന്റെ സഹായത്തോടെ വിതരണം ചെയ്യും. പോളിങ്ങിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പിപിഇ കിറ്റുള്‍പ്പെടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങള്‍ അതാത് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വോട്ട് ചെയ്യുന്നവര്‍ പോളിങ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് സാനിറ്റൈസര്‍ ഉപയോഗിച്ച് കൈകള്‍ അണുമുക്തമാക്കണം. ഇതിനായി സാനിറ്റൈസര്‍ നല്‍കാന്‍ ഒരാളെ നിയോഗിക്കും. വോട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴും സാനിറ്റൈസര്‍ ഉപയോഗിക്കണം. ഇത്തവണ പോളിങ് ബൂത്തുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതല്‍ ഉള്ളതിനാല്‍ വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ ആളുകള്‍ അധികം കൂട്ടം കൂടിനില്‍ക്കേണ്ട സാഹചര്യം കുറയും. 34810 പോളിങ് ബൂത്തുകളാണ് ഉള്ളത്. അതിനാല്‍ തന്നെ വലിയ ക്യൂ ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാനത്താകെ 1850 പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളുണ്ടെന്നാണ് പോലീസിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ടെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ അറിയിച്ചു. ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം വെബ് കാസ്റ്റിങ് സംവിധാനം ഉണ്ടാകും. മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതേപോലെ പ്രശ്നബാധിതമെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കില്‍ അവിടെ വീഡിയോ ചിത്രീകരണം ഉണ്ടാകും. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളുള്ളത് കണ്ണൂരാണ്. 785 ബൂത്തുകളാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നബാധിതമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ളിടത്തൊക്ക കുറവാണ്. ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ അഞ്ച് ജില്ലകളിലേതിന് പുറമെ മറ്റ് ജില്ലകളില്‍ നിന്നുള്ള പോലീസ് സംഘത്തെയും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ക്കായി നിയോഗിക്കും.

Content Highlights: First phase public campaign of local body election to end today State election commission