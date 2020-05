കൊച്ചി: കോവിഡ് വ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പ്രവാസികളെ തിരികെയെത്തിക്കുന്ന ആദ്യ വിമാനം നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലെത്തി. അബുദാബിയില്‍ നിന്നുള്ള 177 പേരെയും വഹിച്ച് എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസിന്റെ lX452 എന്ന പ്രത്യേക വിമാനം ബുധനാഴ്ച രാത്രി 10.09നാണ് കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിലിറങ്ങിയത്. തിരികെ എത്തിച്ചവരുടെ വൈദ്യ പരിശോധന ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

49 ഗര്‍ഭിണികളും നാല് കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളും അബുദാബിയില്‍ നിന്നെത്തിയ വിമാനത്തിലുണ്ട്. തിരികെ വരാന്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവരില്‍ ഗര്‍ഭിണികള്‍ക്കും പ്രായമായവര്‍ക്കും രോഗികള്‍ക്കും മുന്‍ഗണനയുണ്ട്. റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി കോവിഡ് ബാധയില്ലെന്ന് പ്രാഥമികമായി ഉറപ്പിച്ച ശേഷമാണ് യാത്രക്കാരെ വിമാനത്തില്‍ കയറാന്‍ അനുവദിച്ചത്. എന്നാല്‍, നെടുമ്പാശേരിയിലും തെര്‍ മല്‍ സ്‌കാനര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങള്‍ സജ്ജീകരിച്ച് ഇവരെ വീണ്ടും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. മുപ്പതോളം പേരുള്ള ആറു സംഘങ്ങളായി തിരിച്ചാണ് പരിശോധന.

പരിശോധനയില്‍ രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉള്ളവരെ എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ നിന്ന് നേരിട്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും. പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തവരെ അവരവരുടെ ജില്ലകളിലെ ക്വാറന്റയ്നുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഇതിനായി എട്ട് കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസുകളും 40 ടാക്‌സികളും നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

14 ദിവസമാണ് വിദേശത്തു നിന്ന് എത്തുന്നവര്‍ക്ക് നിരീക്ഷണം നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഏഴു ദിവസം സര്‍ക്കാര്‍ ക്വാറന്റയ്‌നില്‍ കഴിഞ്ഞ ശേഷം രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലെങ്കില്‍ തുടര്‍ന്ന് വീടുകളില്‍ ക്വാറന്റയ്‌നില്‍ ഇരുന്നാല്‍ മതി. എന്നാല്‍, ഗര്‍ഭിണികളും കുട്ടികളും 14 ദിവസവും ഹോം ക്വാറന്റയ്‌നില്‍ തന്നെ കഴിഞ്ഞാല്‍ മതി. ഇവര്‍ക്ക് എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ നിന്ന് വീട്ടിലെത്താന്‍ ടാക്‌സിയോ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കാം.

യാത്രക്കാരില്‍ 25 പേരാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലേക്കുള്ളത്. തൃശൂര്‍ - 73, പാലക്കാട് - 13, മലപ്പുറം - 23, കാസര്‍കോട് - 1, ആലപ്പുഴ -15, കോട്ടയം - 13, പത്തനംതിട്ട - 8 എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റു ജില്ലകളില്‍ നിന്നുള്ളവരുടെ കണക്ക്. ഇതില്‍ എറണാകുളത്തുള്ളവരെയും കാസര്‍കോട് സ്വദേശിയെയും കളമശേരിയിലെ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്കാകും മാറ്റുക. കൂടുതല്‍ പേര്‍ തൃശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ ആയതിനാല്‍ മൂന്ന് ബസുകള്‍ ഗുരുവായൂരിലെ ക്വാറന്റയ്‌നിലേക്ക് ഉണ്ടാകും. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കേണ്ടതിനാല്‍ ഒരു ബസില്‍ 20 പേരെ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ. മറ്റു ജില്ലകളിലേക്കും യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് വാഹനങ്ങള്‍ ക്രമീകരിക്കും.

Content Highlights: First flight with expatriates landed in Kochi