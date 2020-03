കല്‍പ്പറ്റ: വയനാട് ജില്ലയില്‍ ആദ്യമായി ഒരാള്‍ക്ക് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇയാളുടെ പ്രാഥമിക സമ്പര്‍ക്ക പട്ടികയില്‍ മൂന്നുപേരാണുള്ളത്. ഇവര്‍ മൂന്നുപേരും നേരത്തെ തന്നെ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

മാര്‍ച്ച് 22ന് ഇവൈ 284 എന്ന ഫ്‌ളൈറ്റിലാണ് അബുദാബിയില്‍നിന്ന് ദുബായ് വഴി കരിപ്പൂരില്‍ ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോള്‍ത്തന്നെ അദ്ദേഹത്തന് ചെറിയതോതില്‍ പനിയുണ്ടായിരുന്നു. എയര്‍പോര്‍ട്ട് ടാക്‌സിയിലാണ് വയനാട്ടിലേയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടത്. എത്തുന്നതിനു മുന്‍പുതന്നെ വീട്ടിലുള്ള മുഴുവന്‍ ആളുകളെയും മാറ്റിയിരുന്നു.

വീട്ടില്‍നിന്ന് സഹോദരനൊപ്പം ആംബുലന്‍സില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പോവുകയും സാമ്പിള്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്തു. സഹോദരന്‍, ആംബുലന്‍സ് ഡ്രൈവര്‍, എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍നിന്ന് വീട്ടിലേയ്‌ക്കെത്തിച്ച ടാക്‌സി ഡ്രൈവര്‍ എന്നിവരെയാണ് ഇപ്പോള്‍ നിരീക്ഷണത്തലാക്കയിട്ടുള്ളത്. ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദിവസമായി ഇദ്ദേഹം കഴിയുന്നത്. ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്.

അതേസമയം, ഇദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ച ഫ്‌ളൈറ്റിലെത്തിയ മൂന്നുപേര്‍ വയനാട്ടുകാര്‍ തന്നെയാണെന്നാണ് സൂചന. അവരെ തിരിച്ചറിയാന്‍ ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. വിമാനത്തില്‍ വന്ന മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടെത്താനും ശ്രമം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

