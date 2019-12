തിരുവനന്തപുരം: എസ്എഫ്‌ഐ കന്റോണ്‍മെന്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നടത്തിയ മാര്‍ച്ചില്‍ വധശ്രമക്കേസിലെ പ്രതി റിയാസ് പങ്കെടുത്തു. യൂണിവേഴ്സ്റ്റി കോളേജ് യൂണിയന്‍ ചെയര്‍മാനായ റിയാസ് കെ.എസ്.യുക്കാരെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയാണ്.

ചൊവ്വാഴ്ച പകല്‍ 11 മണിക്ക് കന്റോണ്‍മെന്റ് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലേക്ക് നടത്തിയ മാര്‍ച്ചിലാണ് ജാമ്യമില്ലാ കേസിലെ പ്രതിയും യൂണിവേഴ്സ്റ്റി കോളേജ് യൂണിയന്‍ ചെയര്‍മാനുമായ റിയാസ് പങ്കെടുത്ത്. മാര്‍ച്ചിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയതിലൊരാള്‍ റിയാസായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജിന് മുന്നിലുണ്ടായ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ പോലീസിനെയും കെ.എസ്.യു പ്രവര്‍ത്തകരെയും ആക്രമിച്ച കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയാണ് റിയാസ്. അതിനാല്‍ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ഇയാള്‍ക്കെതിരായ കേസ് നിലനില്‍ക്കുന്നത്.

റിയാസിനെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് കന്റോണ്‍മെന്റ് പോലീസാണ്. ഈ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലേക്കാണ് റിയാസിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ മാര്‍ച്ച് നടന്നത്. മാര്‍ച്ചിലുടനീളം പങ്കെടുക്കുകയും അതിന് ശേഷം അസിസ്റ്റന്‍ഡ് കമ്മീഷണറുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയില്‍ റിയാസ് പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. എസ്എഫ്‌ഐക്കാര്‍ക്കെതിരായ കേസുകള്‍ പിന്‍വലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് മാര്‍ച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത്.

ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുപ്രകാരം കേസുള്ള ഒരാള്‍ പോലീസിന്റെ കണ്‍മുന്നില്‍ പ്രകടനം നടത്തുകയും ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യമാണ് തലസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായത്. തങ്ങളെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതികളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യിന്നില്ലെന്ന പരാതി കെ.എസ്.യു ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ആരോപണം നിലനില്‍ക്കെയാണ് ഇത്തരമൊരു സംഭവം കന്റോണ്‍മെന്റ് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന് മുന്നില്‍ നടന്നത്.

അതേസമയം വിഷയത്തില്‍ പോലീസ് വിശദീകരണത്തിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല. നിലവില്‍ ആറ് എസ്എഫ്‌ഐ പ്രവര്‍ത്തകരെയാണ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കേസിന്റെ പുരോഗതി അന്വേഷിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മറ്റ് പ്രതികള്‍ക്കായി അന്വേഷണം നടക്കുന്നുവെന്ന മറുപടിയാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്നത്. ഇതിനിടെയാണ് പോലീസ് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലേക്ക് മാര്‍ച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പ്രതി തൊട്ടുമുന്നില്‍ വന്നിട്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നത് വിവാദമായിട്ടുണ്ട്.

