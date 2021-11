തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. രാത്രി എട്ട് മണിക്കും പത്ത് മണിക്കും ഇടയിൽ മാത്രമേ പടക്കം പൊട്ടിക്കാവു എന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിന് സുപ്രീം കോടതി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഉത്തരവ് ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്.

പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നവർക്കെതിരെ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിയമനടപടി ഉണ്ടായേക്കും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് പോലീസിന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് നിർദേശം നൽകിയേക്കും. 10 മണിക്ക് ശേഷം ആരെങ്കിലും പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കാൻ പോലീസിന്റെ നടപടികളും ഉണ്ടാകും.

Content Highlights: fireworks explode only between eight and ten