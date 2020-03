കാസര്‍കോട്: കാസര്‍കോട് തളങ്കരയില്‍ തോക്കും വെടിയുണ്ടകളും കണ്ടെത്തി. തളങ്കര ഹാഷിം സ്ട്രീറ്റിലെ ഓവുചാലില്‍ നിന്നും ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളാണ് പഴക്കം ചെന്ന രണ്ട് തോക്കുകളും ആറ് വെടിയുണ്ടകളും കണ്ടെത്തിയത്.

തളങ്കര റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തെ ഓവുചാലില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിലുളള തോക്കുകള്‍ക്ക് 30 വര്‍ഷത്തിലേറെ പഴക്കമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. കാസര്‍കോട് സിറ്റി പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

