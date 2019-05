ഷൊര്‍ണൂര്‍: ഷൊര്‍ണൂരില്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് പ്രസ് കോംപൗണ്ടില്‍ തീപ്പിടിത്തം. ഷൊര്‍ണൂര്‍ കുളപ്പുള്ളിക്ക് അടുത്തുള്ള ഗവണ്‍മെന്റ് പ്രസിന്റെ വേസ്റ്റ് പേപ്പര്‍ ഗോഡൗണിലാണ് തീപ്പിടിത്തമുണ്ടായത്. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിയോടെ ഇവിടെ നിന്ന് പുക ഉയരുന്നത് കണ്ട സമീപത്തെ വീട്ടുകാര്‍ അറിയിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ഷൊര്‍ണൂര്‍ ഫയര്‍ സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്ന് അഗ്നിശമന സേനയെത്തി തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി.

രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഫയര്‍ എഞ്ചിന്‍ എത്തിയാണ് തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത്. തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമായെങ്കിലും പൂര്‍ണമായും അണയ്ക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇതുവരെ നാല് ടാങ്കര്‍ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ പ്രിന്റുിങ്ങുകളുടെ വേസ്റ്റാണ് ഇവിടെ കൂട്ടിയിട്ടിരുന്നത്. തീപ്പിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. സ്റ്റേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ എ.ടി. ഹരിദാസ്, ലീഡിങ് ഫയര്‍മാന്‍ എം. മധു, എ. ബാബുരാജ് എന്നിവരുള്‍പ്പെടെ 12 സേനാംഗങ്ങളാണ് തീയണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത്.

