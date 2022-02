കൊച്ചി: കളമശ്ശേരി കിന്‍ഫ്രക്ക് സമീപം വന്‍ തീപ്പിടിത്തം. കളമശ്ശേരി മെഡിക്കല്‍ കോളേജിന് സമീപത്തുള്ള ഗ്രീന്‍ ലീഫ്‌സ് എക്ട്രാക്ഷന്‍ ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനിയിലാണ് തീപ്പിടിത്തം ഉണ്ടായത്. കമ്പനിയിലെ ഓയില്‍ ടാങ്കിനാണ് തീപിടിച്ചത്.

രാവിലെ ആറ് മണിയോടെയാണ് തീപ്പിടിത്തമുണ്ടായത്. നാട്ടുകാരാണ് തീപിടുത്തം ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഇവരാണ് ഫയര്‍ഫോഴ്‌സില്‍ വിവരം അറിയിച്ചത്. കൊച്ചി നഗരത്തിലെ വിവിധ യൂണിറ്റുകള്‍ ചേര്‍ന്ന് തീയണക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഫയല്‍ യൂണിറ്റുകള്‍ എത്തിയെങ്കിലും തീ ആളിപ്പടരുകയാണ്. ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ഫയര്‍യൂണിറ്റുകള്‍ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

എങ്ങനെയാണ് തീ പിടിച്ചത് എന്നതിനേക്കുറിച്ച് പ്രാഥമിക നിഗമനത്തില്‍ എത്താന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല. കിന്‍ഫ്ര വ്യാവസായിക പാര്‍ക്കിനുള്ളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമായതിനാല്‍ ഇതിന് സമീപത്തും നിരവധി കമ്പനികള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതല്‍ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് തീ പടരാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്.

