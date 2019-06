കൊച്ചി: കാണാതായ കൊച്ചി സെന്‍ട്രല്‍ സി.ഐ നവാസിനെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് കൈമാറുമെന്ന് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ വിജയ് സാഖറെ. പോലീസ് കുടുംബാംഗമായ നവാസിനെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്നും അതേക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എ.സി.പി സുരേഷ് കുമാറുമായി വാക് തര്‍ക്കമുണ്ടായതായി തനിക്ക് മനസിലായിട്ടുണ്ടെന്നും അക്കാര്യത്തില്‍ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രണ്ടു പേരേയും മട്ടാഞ്ചേരിക്കാണ് മാറ്റി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യം തന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും, ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ലെങ്കില്‍ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി നിയമിക്കുക എന്നത് ചെറിയ കാര്യമാണെന്നും സാഖറേ പറഞ്ഞു.

പോലീസ് വെബ്‌സൈറ്റിലും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും നവാസിന്റെ ഫോട്ടോ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും വിവരം കൈമാറിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി തനിക്ക് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കരൂരില്‍ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്തിയതായി വിവരം ലഭിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും സാഖറെ വ്യക്തമാക്കി.

Content highlights: Find missing police officer is prime mission, inquiry is secondary says Kochi city police chief