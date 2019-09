കൊച്ചി: ഒരു പകല്‍ നീണ്ട ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് പരിഹാരം കാണാന്‍ ഒടുവില്‍ യൂണിഫോമില്‍ പോലീസുകാര്‍ രംഗത്തിറങ്ങി. കുണ്ടന്നൂര്‍ ജംങ്ഷനില്‍ കല്ലും കട്ടയും പൊട്ടിയ സ്ലാബ് കഷണങ്ങളും ചുമന്നു കൊണ്ടുവന്ന് അവര്‍ കുഴികളടച്ചു.

ദേശീയ പാത അതോറിറ്റിയും, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പും പരാജയപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് പോലീസിന് റോഡിലിറങ്ങേണ്ടി വന്നത്. ഐ.ജി വിജയ് സാഖറെയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പോലീസ് ഉദ്യോസ്ഥര്‍ കുഴികളടക്കാന്‍ രംഗത്തെത്തിയത്. അസി. കമ്മീഷണര്‍ വരെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ റാങ്കുകള്‍ നോക്കാതെ കര്‍മ്മനിരതരായി.

കൊച്ചിയില്‍ മഴക്കാലത്തെ റോഡ് യാത്ര ദുരിതമാണ്. പ്രളയമുണ്ടാക്കിയ കനത്ത മഴയില്‍ റോഡുകളില്‍ ഇത്തവണ വലിയ കുഴികളാണ് രൂപപ്പെട്ടത്. കൃത്യമായി കുഴികളടക്കുന്നതില്‍ അധികൃതര്‍ പരാജയപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വാഹനങ്ങള്‍ കടന്നുപോകുന്ന വൈറ്റില ജംങ്ഷനില്‍ മേല്‍പ്പാലം ജോലികള്‍ നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വേണ്ടത്ര ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തിയില്ല. രണ്ട് ദേശീയപാതകള്‍ സംഗമിക്കുന്ന കുണ്ടന്നൂരിലും മേല്‍പ്പാലം നിര്‍മാണം നടക്കുന്നുണ്ട്.

കൊച്ചി നഗരത്തില്‍ കുണ്ടന്നൂരില്‍ റോഡിലെ കുഴിയടക്കുന്ന പോലീസുകാര്‍. ഫോട്ടോ: റിബിന്‍ രാജു

മേല്‍പ്പാലം ജോലികള്‍ നടക്കുന്ന ഈ രണ്ടിടങ്ങളിലും ഇരുവശങ്ങളിലൂടേയുമാണ് വാഹനങ്ങള്‍ കടത്തിവിടുന്നത്. താല്‍ക്കാലിക സംവിധാനമായതിനാല്‍ ഈ റോഡുകളെ അധികൃതര്‍ വേണ്ടത്ര ഗൗരവത്തിലെടുത്തിരുന്നില്ല. സാധാരണ ദിവസങ്ങളില്‍ ഗതാഗതം സ്തംഭിക്കുന്ന ഇവിടെ ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് വലിയ ഗതാഗതക്കുരുക്കുണ്ടാകുമെന്ന് മുന്‍കൂട്ടി മനസിലാക്കുന്നതില്‍ നഗര ഭരണ കര്‍ത്താക്കളും പരാജയപ്പെട്ടു. ഇതിന്റെ ഫലമായിരുന്നു ഇന്ന് ആയിരങ്ങള്‍ മണിക്കൂറുകളോളം പെരുവഴിയില്‍ കിടന്നത്.

