ന്യൂഡല്‍ഹി: ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ ഇന്ത്യക്കായി മെഡല്‍ നേടിയ താരങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ താരങ്ങളേക്കാള്‍ വലുപ്പത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ചിത്രം പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചതില്‍ വിമര്‍ശനങ്ങളും പരിഹാസവും.

പടം കണ്ട് മോദിജിക്ക് ഫുള്‍ എപ്ലസ് കിട്ടിയ ചടങ്ങാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടെന്നും ആ ചെറിയ വട്ടത്തില്‍ കാണുന്ന മനുഷ്യര്‍ക്ക് ഒളിംപിക്‌സ് മെഡല്‍ കിട്ടിയതിന് അഭിനന്ദിക്കുന്ന ചടങ്ങാണെന്നുമായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ മാക്കൂട്ടത്തിന്റെ പരിഹാസം. ജി ഒരു കില്ലാടി തന്നെയെന്നും രാഹുല്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്ന മെഡല്‍ ജേതാക്കളെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങിനെതിരെ ദേശീയ തലത്തിലും വിമര്‍ശനമുയര്‍ന്നു. ഒളിമ്പിക്‌സ് മെഡല്‍ ജേതാവും ബോക്‌സിങ് താരവുമായ വിജേന്ദര്‍ സിങടക്കമുള്ളവരും സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചു. 'എല്ലാം പി.ആര്‍.ആണ്..പി.ആര്‍ ആണ് എല്ലാം' വേദിയുടെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് വിജേന്ദര്‍ സിങ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Everything is PR PR is everything 👍🏽 pic.twitter.com/zO6IQjkdkL