കൊല്ലം: കടയ്ക്കല്‍ ദേവീക്ഷേത്രക്കുളത്തില്‍ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ അച്ഛനും രണ്ട് മക്കളും മുങ്ങിമരിച്ചു. തമിഴ്നാട് നാഗര്‍കോവില്‍ സ്വദേശികളായ സെല്‍വരാജ് (49), മക്കളായ ശരവണന്‍ (20), വിഗ്നേഷ് (17)എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

ഇന്ന് വൈകീട്ട് ആറരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. കടയ്ക്കല്‍ ദേവീക്ഷേത്രത്തിനു സമീപമുള്ള ചിറയില്‍ കുളിക്കാനിറങ്ങിയതായിരുന്നു ഇവര്‍. നാഗര്‍കോവിലില്‍നിന്ന് ബന്ധുവീട്ടിലെത്തിയതായിരുന്നു ഇവര്‍. മൃതദേഹങ്ങള്‍ കടയ്ക്കല്‍ താലൂക്കാശുപത്രിയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

