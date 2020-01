കൊല്ലം: റോഡ് കയ്യേറി നിര്‍മിച്ചുവെന്ന സമീപവാസികളുടെ പരാതിയെ തുടര്‍ന്ന് കൊല്ലത്ത് വീടിന്റെ ഒരുഭാഗം ഇടിച്ചുനിരത്തി. പുത്തൂര്‍ കാരയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി ഉഷാകുമാരിയുടെ വീടിന്റെ ഒരുഭാഗമാണ് ഇടിച്ചുനിരത്തിയത്.

ഇതോടെ ഉഷാകുമാരിയും മകളും ഇവരുടെ ഒന്നരവയസ്സുള്ള പെണ്‍കുഞ്ഞും അടക്കമുള്ള കുടുംബം പെരുവഴിയിലായി. അന്തിയുറങ്ങാന്‍ ബന്ധുവീടുകളില്‍ അഭയം തേടുകയാണിവര്‍. രണ്ടര സെന്റില്‍ നിര്‍മിച്ച ചെറുവീട് പോലീസ് സംരക്ഷണയിലാണ് ഇടിച്ചുനിരത്തിയത്.

അതേസമയം കോടതിവിധി നടപ്പാക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്ന് പുത്തൂര്‍ പോലീസ് പ്രതികരിച്ചു. നിലവില്‍ ബന്ധുവീട്ടില്‍ അഭയം തേടിയിരിക്കുകയാണ് ഉഷാകുമാരിയും കുടുംബവും.

