കോഴിക്കോട്: കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിനൊപ്പം സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാജവാര്‍ത്തകളും അനുനിമിഷം പ്രചരിക്കുകയാണ്. പഴയ വീഡിയോകള്‍ കുത്തിപ്പൊക്കിയും മരിക്കാത്തവരെ മരിപ്പിച്ചുമെല്ലാം വ്യാജവാര്‍ത്തകള്‍ പടച്ചുവിടുകയാണ് ചിലര്‍. അത്തരത്തിലുള്ള വ്യാജവാര്‍ത്തകള്‍ കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് യുഎഇയിലെ മലയാളി ഡോക്ടറായ റിയാസ് ഉസ്മാന്‍. കൊറോണ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനിടെ മരിച്ച ഡല്‍ഹിയിലെ ഡോക്ടറെന്ന പേരിലാണ് പൊന്നാനി സ്വദേശിയായ റിയാസ് ഉസ്മാന്റെ ചിത്രം പ്രചരിച്ചത്. ഡല്‍ഹിയില്‍ അങ്ങനെയൊരു സംഭവമേ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നതാണ് സത്യം.

ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് പാകിസ്താനില്‍ ഉസാമ റിയാസ് എന്ന ഡോക്ടര്‍ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് മരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് ചിലര്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ ഉസ്മാന്‍ റിയാസ് എന്ന ഡോക്ടര്‍ മരിച്ചെന്ന വ്യാജ വാര്‍ത്ത സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. അതിനൊപ്പം നല്‍കിയ ചിത്രം പൊന്നാനിക്കാരനായ റിയാസ് ഉസ്മാന്റേതും.

റിയാസ് ഉസ്മാന്റെ ആശുപത്രി വെബ്‌സൈറ്റിലെ ഫോട്ടോയാണ് ഇവര്‍ ഉപയോഗിച്ചത്. ഫോട്ടോയ്‌ക്കൊപ്പം പൂച്ചെണ്ടുകള്‍ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചേര്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. ഉത്തരേന്ത്യയില്‍നിന്നും കര്‍ണാടകയില്‍നിന്നും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചില ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജുകളില്‍ പങ്കുവെച്ച ഈ വ്യാജവാര്‍ത്ത നിരവധിപേരാണ് ഷെയര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളില്‍ മാത്രമല്ല, വാട്‌സാപ്പിലും ടിക് ടോകിലും വരെ ഈ ചിത്രവും വ്യാജവാര്‍ത്തയും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റിയാസ് ഉസ്മാന്‍ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിലെ സൂപ്പര്‍വൈസറായ ഒരു മലയാളി ഭാര്യയെ വിളിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് താന്‍ സംഭവമറിയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡല്‍ഹി സ്വദേശിയായ ഒരു റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജന്റാണ് അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിലെ സൂപ്പര്‍വൈസറോട് കാര്യം തിരക്കിയത്. ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ഡോക്ടറാണല്ലേ കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചതെന്നായിരുന്നു അയാളുടെ ചോദ്യം. ഇതുകേട്ടാണ് സൂപ്പര്‍വൈസറായ മലയാളി വിളിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഒപ്പം പ്രചരിക്കുന്ന വ്യാജ വാര്‍ത്തയുടെ സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ടുകളും അയച്ചുതന്നു. പിറ്റേദിവസം രാവിലെ യുഎസില്‍നിന്നടക്കം സുഹൃത്തുക്കള്‍ വിളിച്ചു. വ്യാജവാര്‍ത്ത വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചെന്ന് മനസിലായതോടെ ഓരോ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലും പോയി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ അതുകൊണ്ടൊന്നും പോസ്റ്റുകള്‍ ഒഴിവായില്ലെന്നും വീണ്ടും വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചെന്നും റിയാസ് ഉസ്മാന്‍ പറഞ്ഞു.

ഡോ.റിയാസ് ഉസ്മാന്‍



ചിത്രം വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടെ രോഗികളടക്കം കാര്യം തിരക്കി വിളിച്ചു. ആശുപത്രിയിലും ആളുകള്‍ വിളിച്ചുചോദിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രി മാനേജ്‌മെന്റിനെ വിവരമറിയിച്ചെന്നും സംഭവത്തില്‍ വേണ്ട നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്നും റിയാസ് ഉസ്മാന്‍ വ്യക്തമാക്കി. നേരത്തെ കേരളത്തില്‍ ജോലിചെയ്തിരുന്ന ഇദ്ദേഹം 2016 മുതല്‍ യു.എ.ഇയിലുണ്ട്.

കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി വ്യാജവാര്‍ത്തകളാണ് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം വിശ്വസിച്ച് പങ്കുവെയ്ക്കുന്നവരും ഏറെ. തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ പടച്ചുവിടുന്നതും പങ്കുവെയ്ക്കുന്നതുമെല്ലാം കുറ്റമാണിന്നിരിക്കെ ആരും ഇത് ഗൗനിക്കാറില്ല. വിശ്വസനീയമായ മാധ്യമങ്ങളെ മാത്രമേ വാര്‍ത്തകള്‍ക്കും വിവരങ്ങള്‍ക്കുമായി ആശ്രയിക്കാവൂ എന്നത് ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ സംഭവവികാസങ്ങളെല്ലാം.

