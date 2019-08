കോഴിക്കോട്: പെട്രോള്‍ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാല്‍ അടുത്ത മൂന്നു ദിവസത്തേക്ക് പമ്പുകള്‍ അടച്ചിടുമെന്ന വ്യാജ സന്ദേശം വാട്‌സ്ആപ്പ് വഴിയും മറ്റും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വ്യാജമാണെന്ന് കേരളാ പോലീസ് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില്‍ അറിയിച്ചു.

വ്യാജസന്ദേശം പ്രചരിച്ചതിനേത്തുടര്‍ന്ന് പമ്പുകളില്‍ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

പൊതുജനത്തിന് ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്ന വാര്‍ത്ത വ്യാജമാണെന്ന് പെട്രോള്‍ കമ്പനികള്‍ അറിയിച്ചു.

Content highlights: Fake News Alert; No issues for petrol pumps in Kerala during heavy rain days, confirmed by Kerala police