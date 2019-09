തൃശ്ശൂര്‍: പ്രമുഖ വ്യാപാരസ്ഥാപനമായ കല്യാണ്‍ ജൂവലറിക്കും സില്‍ക്‌സിനുമെതിരേ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും യു ട്യൂബ് ചാനലിലും വ്യാജവാര്‍ത്ത സൃഷ്ടിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ച കേസില്‍ ഒരാളെക്കൂടി പ്രതിചേര്‍ത്തു.

ഷൊര്‍ണൂര്‍ കല്ലിപാടം രംഗോരത്ത് വീട്ടില്‍ ഗോകുല്‍പ്രസാദിനെയാണ് ഈസ്റ്റ് പോലീസ് നാലാംപ്രതിയാക്കിയത്.

തെഹല്‍ക മുന്‍ എഡിറ്റര്‍ മാത്യു സാമുവല്‍, ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള റെഡ്പിക്‌സ് യു ട്യൂബ് ചാനല്‍ എം.ഡി., പ്രമുഖ സിനിമാസംവിധായകനും കല്യാണ്‍ പരസ്യങ്ങളുടെ മുന്‍ ചുമതലക്കാരനുമായിരുന്ന ശ്രീകുമാര്‍മേനോന്‍ എന്നിവരാണ് യഥാക്രമം ഒന്നുമുതല്‍ മൂന്നുവരെ പ്രതികള്‍.

