കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ കോവിഡ്-19 വൈറസ് അണുബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ ജനങ്ങളെ ആശങ്കയിലാക്കി വ്യാജ സന്ദേശങ്ങള്‍ പരക്കുന്നു. ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങള്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് അധികൃതര്‍ പറയുമ്പോഴും വ്യാജസന്ദേശങ്ങള്‍ക്ക് കുറവില്ല.

എറണാകുളം എ.സി.പി. കെ. ലാല്‍ജിയുടേതെന്ന പേരില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന ശബ്ദസന്ദേശമാണ് ഇതില്‍ ഒടുവിലത്തേത്. കൊറോണ വൈറസ് കേരളത്തില്‍ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ പടര്‍ന്നുപിടിക്കുമെന്നാണ് വ്യാജ ശബ്ദസന്ദേശം.

ഇത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ കൂടി വ്യാപകമായി പ്രചിരിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തില്‍ സൈബര്‍ സെല്ലില്‍ പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. വ്യാജസന്ദേശം തയ്യാറാക്കുന്നവര്‍ക്കും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്കുമെതിരേ കര്‍ശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ലാല്‍ജി പറഞ്ഞു.

