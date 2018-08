തിരുവനന്തപുരം: സൈനിക വേഷം ധരിച്ച്, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ അധിക്ഷേപിച്ചയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പത്തനംതിട്ട കടമ്മനിട്ട സ്വദേശി ഉണ്ണി എസ് നായര്‍ എന്നയാളാണ് ഫെയ്ബുക്കില്‍ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് സൈബര്‍ പോലീസ് കണ്ടെത്തി.

ഇയാള്‍ മുന്‍ സൈനികനാണെന്നും ഇപ്പോള്‍ ഡിഫന്‍സ് സെക്യൂരിറ്റി കോറിലാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്നാണ്‌ കരുതുന്നതെന്നും പോലീസ് മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് വ്യക്തമാക്കി. ഇയാളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ചതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഇയാള്‍ക്കെതിരെ ആള്‍മാറാട്ടം, പൊതുജനശല്യം എന്നീ വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരം കേസെടുക്കും. ഇതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

Imposter wearing Army combat uniform in video spreading disinformation about rescue & relief efforts. Every effort by all & #IndianArmy aimed to overcome this terrifying human tragedy.Forward disinformation about #IndianArmy on WhatsApp +917290028579. We are at it #KeralaFloodspic.twitter.com/ncUR7tCkZW