തിരുവനന്തപുരം: മദ്യവില്‍പനക്കുള്ള വെര്‍ച്വല്‍ ക്യൂ ആപ്പായ ബെവ്ക്യൂവിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നാലു മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ പരിഹരിക്കുമെന്ന് നിര്‍മാതാക്കളായ ഫെയര്‍കോഡ് ടെക്‌നോളജീസ്. ഒ.ടി.പി. ലഭിക്കാത്തതാണ് പ്രധാന പ്രശ്‌നം. കൂടുതല്‍ ഒടിപി സേവനദാതാക്കളെ കൊണ്ടുവരുന്നതോടെ ഈ പ്രശ്‌നത്തിന് പരിഹാരമാകുമെന്നും ഫെയര്‍കോഡ് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

നിലവില്‍ ഒടിപി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഒരു സേവനദാതാവ് മാത്രമാണുള്ളത്. അതുക്കൊണ്ടു തന്നെ ആപ്പിലെ തിരക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ ഇവര്‍ക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ വിശദീകരണം. അതാണ് പേര് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയതവര്‍ക്ക് ഒടിപി ലഭ്യമാകാത്തത്.

മൂന്നോ അതിലധികമോ സര്‍വീസ് പ്രൊവൈഡര്‍മാരെ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നുവരുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ സേവനം ലഭ്യമായാല്‍ നാലു മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരമാകും. ഇന്നു വൈകീട്ടോടെ ഇതിന് തീരുമാനമാകും. നാളത്തേക്കുള്ള ബുക്കിങ് ഇന്ന് വൈകീട്ടോടെ ആരംഭിക്കുമെന്നും ഫെയര്‍കോഡ് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് അടച്ചുപൂട്ടിയ മദ്യവില്‍പന ശാലകള്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നുമുതലാണ് പ്രവര്‍ത്തനം പുനരാരംഭിച്ചത്. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതിനും തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമാണ് സര്‍ക്കാര്‍ വെര്‍ച്വല്‍ക്യൂ സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്.

എന്നാല്‍ ഇതിനായി തയ്യാറാക്കിയ ബെവ്ക്യൂ ആപ്പിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കാരണം ആദ്യദിനം തന്നെ മദ്യവില്‍പന താറുമാറായി. രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവര്‍ക്ക് മണിക്കൂറുകള്‍ കഴിഞ്ഞാണ് ഒടിപി ലഭിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു പ്രധാന പരാതി. മദ്യവില്‍പന ശാലകള്‍ക്ക് നല്‍കിയ ആപ്പും പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമായിട്ടില്ല. പലയിടത്തും ക്യൂആര്‍ കോഡ് സാകാനിങ് നടക്കാത്തതിനാല്‍ ബില്ലുകള്‍ നല്‍കിയാണ് മദ്യം വിറ്റത്.

Content Highlights: FairCode says it will resolve issues with the BevQ app within four hours