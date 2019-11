തിരുവനന്തപുരം: മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് രണ്ട് യുവാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും അവരുടെ മേല്‍ യുഎപിഎ ചുമത്തിയതും വ്യാപക വിമര്‍ശനത്തിനിടയാക്കുമ്പോള്‍ മുമ്പ് പിണറായി വിജയന്‍ പറഞ്ഞത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ കുത്തിപ്പൊക്കി ചര്‍ച്ചയാക്കുന്നു. ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിലും പങ്കാളിയാകാത്ത ഒരാളെ മാവോയിസ്റ്റ് എന്നാരോപിച്ച് അറസ്റ്റു ചെയ്ത നടപടിയെ കോടതി വിമര്‍ശിച്ചത് ഉന്നയിച്ച് ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ ഇട്ട 2015 ലെ പോസ്റ്റാണ് ചര്‍ച്ചയാകുന്നത്.

മാവോയിസ്റ്റുകളും ഇതര തീവ്രവാദികളും നടത്തുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളോട് പൊതുവില്‍ യോജിക്കാനാവില്ല. സമൂഹത്തില്‍ ഈ വിഭാഗങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന തെറ്റായ ആശയങ്ങളെ നേരിട്ട് ഒറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട്. എന്നാല്‍ ആശയത്തെ കുറ്റകൃത്യമായി കണ്ട് അതിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറായ പോലീസിനെയാണ് കോടതി വിമര്‍ശിച്ചത്. തീവ്രവാദത്തെ നേരിടുന്നതിന്റെ പേരില്‍ പലപ്പോഴും അതിരുവിടുന്ന പോലീസിനു ലഭിച്ച മുന്നറിയിപ്പാണ് ഹൈക്കോടതി വിധിയെന്നും അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞുവച്ചു.

മാവോയിസ്റ്റ് എന്ന ലേബലില്‍ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തീവ്രവാദത്തെയും തെറ്റായ വീക്ഷണങ്ങളെയും ആശയപരമായി നേരിട്ട് ഒറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് എന്നതില്‍ നേരിയ സംശയത്തിന് അവകാശമില്ല. എന്നാല്‍ ഹൈക്കോടതി അടുത്തകാലത്ത് പുറപ്പെടുവിച്ച വിധി സമൂഹം ചര്‍ച്ച ചെയ്യേണ്ടതു തന്നെയാണ്. ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിലും പങ്കാളിയാകാത്ത ഒരാളെ മാവോയിസ്റ്റ് എന്നാരോപിച്ച് അറസ്റ്റു ചെയ്ത നടപടിയെയാണ് കോടതി വിമര്‍ശിച്ചത്.

