കാസര്‍കോട്: ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെതിരെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് ക്ഷേത്രം മേല്‍ശാന്തിയെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. മലബാര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന് കീഴിലെ കാസര്‍കോട് കാഞ്ഞങ്ങാട് മഡിയന്‍ കുലോം ക്ഷേത്രത്തിലെ മേല്‍ശാന്തി മാധവന്‍ നമ്പൂതിരിയെയാണ് ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റി സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്.

മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്നതും അസഭ്യം നിറഞ്ഞതുമായിരുന്നു മേല്‍ശാന്തിയുടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്.

വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് മേല്‍ശാന്തിക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റി അറിയിച്ചത്. നിലയ്ക്കലില്‍ ബി.ജെ.പി. നേതാവ് കെ. സുരേന്ദ്രനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവത്തില്‍ മന്ത്രി നടത്തിയ ചില പ്രസ്താവനകള്‍ക്കുള്ള മറുപടിയായാണ് മേല്‍ശാന്തി അസഭ്യംനിറഞ്ഞ കുറിപ്പ് ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്.

Content Highlights: facebook post against minister kadakampally surendran, priest gets suspension in kasargod