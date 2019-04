വിജയം കണ്ടത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളും നന്മ നിറഞ്ഞ ജനങ്ങളും സന്നദ്ദപ്രവര്‍ത്തകരും ഒത്തുപിടിച്ച ദൗത്യം. അതിന് ചുക്കാന്‍ പിടിച്ചത് കുട്ടികള്‍ക്കു വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ചൈല്‍ഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ടീം(സിപിടി)എന്ന കൂട്ടായ്മ. ഒടുവില്‍ പതിനഞ്ചു ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുമായി ആംബുലന്‍സ് പാതി ദൂരം പിന്നിട്ടപ്പോള്‍ എറണാകുളത്തെ അമൃത ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ചികിത്സിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരും തയ്യാറായി.

എന്നാല്‍ അവരേക്കാളെല്ലാം അഭിനന്ദനമര്‍ഹിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലമായിട്ടും എല്ലാം മറന്ന് ആ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി റോഡിലിറങ്ങിയ ജനങ്ങളാണ്. ഓരോ കവലകളിലേയും പൊതുയോഗങ്ങളും, അതുവഴിയുണ്ടാകാന്‍ ഇടയുള്ള ഗതാഗത തടസങ്ങളും വേണ്ടി വന്നാല്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സമാന്തര പാതയേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും അവര്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് വഴി പങ്കുവെച്ചു. അതാത് സ്ഥലങ്ങളിലെ പോലീസും സജീവമായി രംഗത്തെത്തി. വേഗതയല്ല സുരക്ഷയാണ് പ്രധാനമെന്ന ചൈല്‍ഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ടീമിന്റെ സന്ദേശം മുഖവിലക്കെടുത്ത് അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികളും സജ്ജമായി.

"ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ കുഞ്ഞിനെ കൈമാറിയല്ലോ, ഇപ്പോഴാണ് ശ്വാസമൊന്ന് നേരെ വീണത്.."

ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തമറിയാന്‍ സി.പി.ടിയുടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജിലെ കണക്കുകള്‍ നോക്കിയാല്‍ മതി. യാത്ര തുടങ്ങി ആദ്യമിട്ട ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ലൈവ് വീഡിയോ ഷെയര്‍ ചെയ്തത് 31,505 പേര്‍. കമന്റുകളുമായി രംഗത്തെത്തിയത് 21000 പേര്‍. വീഡിയോ കണ്ടവര്‍ ആകെ 5.44 ലക്ഷം. ഇടക്ക് വെച്ച് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ലൈവ് കട്ടായി. തൊട്ടു പിന്നാലെ വന്ന ലൈവ് വീഡിയോ ഷെയര്‍ ചെയ്തത് 12,844 പേരാണ്. കമന്റുമായി പതിനായിരം പേര്‍ സജീവമായി.

ആംബുലൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷിജു കെ. ( കിംസ് സൺറൈസ് ഹോസ്പിറ്റൽ, നേഴ്സ്), നിധിൻ (ആംബുലന്‍സ് ഡ്രൈവറുടെ സഹായി), ഹസ്സൻ (ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ), ബദറുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് (ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടീം) എന്നിവർ.

അതിനൊപ്പം ലൈവ് കവറേജുമായി മാധ്യമങ്ങളും രംഗത്തെത്തി. ഓരോ മേഖലകളിലുടേയും ആംബുലന്‍സ് കടന്നു പോകുന്ന വിവരം ബുള്ളറ്റിനുകളില്‍ ഇടം പിടിച്ചു. അതിനിടെ ആഹ്വാനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജിലെത്തി.

കാസര്‍ഗോഡ് സ്വദേശികളായ സാനിയ- മിത്താഹ് ദമ്പതികളുടെ കുഞ്ഞിനേയും കൊണ്ട് വിഷു ദിവസം രാത്രി എട്ടുമണിക്ക് ആംബുലന്‍സ് പുറപ്പെടാനായിരുന്നു പദ്ധതിയിട്ടത്. എന്നാല്‍ സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല്‍ രാവിലെ പത്തു മണിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. അതിനായി KL-60 -J 7739 എന്ന ആംബുലന്‍സുമായി ഡ്രൈവര്‍ ഹസനും തയ്യാറായി. എന്നാല്‍ ആംബുലന്‍സിലെ ഓക്‌സിജന്‍ വിതരണത്തില്‍ പ്രശ്‌നം നേരിട്ടതോടെ യാത്ര തുടങ്ങാന്‍ കുറച്ചു കൂടി താമസിച്ചു. ഒടുവില്‍ 11 മണിക്കാണ് കുഞ്ഞുമായി ആംബുലന്‍സ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിച്ചത്.

കണ്ണൂരും കോഴിക്കോടും പിന്നിട്ട് ആംബുലന്‍സ് മലപ്പുറത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസില്‍ നിന്ന് സന്ദേശമെത്തിയത്. രക്ഷിതാക്കള്‍ക്ക് സമ്മതമെങ്കില്‍ എറണാകുളത്ത് അമൃത ആശുപത്രിയില്‍ കുഞ്ഞിനെ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ചികിത്സിക്കാനാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാണെന്നായിരുന്നു ആ സന്ദേശം. കുഞ്ഞിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ശ്രീചിത്രയിലേക്കു തന്നെ പോകാമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ആദ്യ തീരുമാനമെങ്കിലും പിന്നീട് അമൃതയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഇടപെട്ട് ഉടന്‍ ആശുപത്രിയില്‍ വേണ്ട സജ്ജീകരണങ്ങളുമൊരുക്കി. അങ്ങനെ വൈകിട്ട് നാലരയോടെ അഞ്ചര മണിക്കൂര്‍ കൊണ്ട് 420 കിലോമീറ്റര്‍ താണ്ടി ആംബുലന്‍സ് കുഞ്ഞുമായി അമൃത ആശുപത്രിയിലെത്തി.

നയിച്ചത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള്‍

വിഷുദിവസം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ കുഞ്ഞിന്റെ ആശുപത്രിയാത്രയേക്കുറിച്ചുള്ള പോസ്റ്റുകള്‍ നിറഞ്ഞു. വാട്‌സ്ആപ്പില്‍ സന്ദേശങ്ങള്‍ പ്രവഹിച്ചു. പലരുടേയും സ്റ്റാറ്റസ് വഴിയൊരുക്കാനുള്ള ആഹ്വാനമായി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വിശേഷങ്ങളെ പോലും പിന്നിലാക്കി ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് വാളുകളില്‍ സന്ദേശങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞു. ചൈല്‍ഡ് പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ ടീം ഏറ്റെടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ദൗത്യമായിരുന്നു ഇത്. ആംബുലന്‍സിന് സുഗമമായി കടന്നു പോകാന്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വഴി ആളുകളെ ഏകോപിപ്പിക്കാന്‍ ആ പരിചയം സഹായകമായി.

ആംബുലന്‍സിന്റെ യാത്ര അവരുടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജ് വഴി ലൈവായി നല്‍കി. ഒപ്പം റോഡില്‍ ജനങ്ങളുടെ സഹായം തേടിയുള്ള വീഡിയോ സന്ദേശവും. യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള റോഡിലെ വിവരങ്ങള്‍ ലൈവ് വീഡിയോയില്‍ കമന്റുകളായി വന്നു കൊണ്ടിരുന്നു.

ആളുകളെ സംഘടിപ്പിക്കാന്‍ സി.പി.ടി അംഗങ്ങള്‍ വാട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളും തയ്യാറാക്കി. മംഗലാപുരം മുതല്‍ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള പാതയെ കണ്ണൂര്‍, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, എറണാകുളം, ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം എന്നിങ്ങനെ വിഭജിച്ച് ആ മേഖലകളിലുള്ളവര്‍ക്കായി പ്രത്യേക വാട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടാക്കി. ഇതിന്റെ ലിങ്ക് സിപിടിയുടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് വഴി നല്‍കി. ആ ഗ്രൂപ്പില്‍ ഒപ്പം മറ്റു വിവരങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കാനും ഈ പേജ് വേദിയൊരുക്കി. അങ്ങനെ കുഞ്ഞിന്റെ യാത്രക്കു വേണ്ടി കേരളത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റം മുതല്‍ ഇങ്ങേയറ്റം വരെ ആറ് സംഘങ്ങള്‍ തയ്യാറായിരുന്നു.

Content highlights: Facebook and whats app used, 15 days old infant reached Ernakulam safely with support of public