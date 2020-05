തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പോലീസിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും വൈറസ്ബാധ തടയുന്നതിന് രാപ്പകല്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓരോ പോലീസുകാരന്റെയും ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. ആ നിലയക്കുള്ള പ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണ് പോലീസിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന ക്രമത്തില്‍ വരുത്തിയ മാറ്റമെന്നും അദ്ദേഹം വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഭാരം കുറഞ്ഞതും പുതുമയാര്‍ന്നതുമായ ഫെയ്‌സ് ഷീല്‍ഡുകള്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചുവെന്നും 2000 ഫെയ്‌സ് ഷീല്‍ഡുകള്‍ പോലീസിന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സാധാരണ മഴക്കോട്ടുകള്‍ പിപിഇ കിറ്റായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്താനുള്ള പദ്ധതി ഇന്ത്യന്‍ മെഡിക്കല്‍ അസോസിയേഷന്റെ സഹകരണത്തോടെ പോലീസ് ആവിഷ്‌കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരീരം മുഴുവന്‍ മൂടുന്ന മഴക്കോട്ടും മറ്റ് ആവരണങ്ങളും കഴുകി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതും എളുപ്പത്തില്‍ ധരിക്കാവുന്നതുമാണ്. മഴയില്‍ നിന്നും വൈറസില്‍ നിന്നും ഒരുപോലെ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഗാര്‍ഹിക പീഡനം തടയുന്നതിനായി എല്ലാ ജില്ലകളിലും പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഡൊമസ്റ്റിക് കോണ്‍ഫ്‌ളിക്റ്റ് റെസലൂഷ്യന്‍ സെന്ററുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങിയതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഇതുവരെ 340 പരാതികളാണ് ലഭിച്ചത്. ഇതില്‍ 254 എണ്ണത്തില്‍ കൗണ്‍സലിങ്ങിലൂടെ പരിഹാരം കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ജനങ്ങള്‍ റെയില്‍ പാതകളുലൂടെ നടക്കുന്നതും ഇരിക്കുന്നതുമായ വാര്‍ത്തകള്‍ വരുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. പ്രത്യേക യാത്രാതീവണ്ടികളും ചരക്ക് വണ്ടികളും ഏത് സമയത്തും അപ്രതീക്ഷിതമായി കടന്നുവന്നേക്കാം. മറ്റ് ചില സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഉണ്ടായതുപോലുള്ള അപകടങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റെയില്‍പാതകളിലൂടെയുള്ള കാല്‍നടയാത്ര തടയാന്‍ പോലീസ് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ബസുകളിലും ഓട്ടോകളിലും അനുവദിച്ചതിലും കൂടുതലാളുകള്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാസ്‌ക് ധരിക്കാതെയും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് തടയാന്‍ പോലീസിന്റെ ഇടപെടലുണ്ടാകണമെന്നും കേസ് എടുക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

