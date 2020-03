തിരുവനന്തപുരം: കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അടങ്ങുന്ന വിദഗ്ധ സമിതി രൂപവത്കരിക്കും. ഇതിനായി ഡോക്ടര്‍മാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും. വൈറസ് ബാധ സാമൂഹ്യവ്യാപനത്തിലേയ്ക്ക് നീങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് അതീവജാഗ്രത തുടരാനും അതിനായി പ്രത്യേക സമിതി രൂപവത്കരിക്കാനും മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ക്ക് ആശുപത്രികളിലേയ്ക്ക് എത്തി ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യമൊരുക്കും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലെയും പ്രവര്‍ത്തനസമയം ദീര്‍ഘിപ്പിക്കും. ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സംഘടനകളുമായി ചര്‍ച്ചചെയ്ത ശേഷം ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കും.

സാമൂഹ്യ വ്യാപനം തടയുന്നതിന് കൂടുതല്‍ സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമെങ്കില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ ആശുപത്രികളിലേയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ ഡോക്ടര്‍മാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനും ആലോചനയുണ്ട്. വിരമിച്ച ഡോക്ടര്‍മാര്‍, സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍, സന്നദ്ധ സേവനത്തിന് തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഡോക്ടര്‍മാര്‍ എന്നിവരുടെയെല്ലാം സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഇക്കാര്യത്തില്‍ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം.

സംസ്ഥാനത്തെ ബാറുകളും ബിവറേജസ് ഔട്‌ലറ്റുകളും പൂട്ടേണ്ട എന്നും ഇന്നു ചേര്‍ന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. കൊറോണ ബാധ സാമ്പത്തിക മേഖലയിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ആഘാതം പരിഗണിച്ചാണ് ഈ തീരുമാനം. ബാറുകള്‍ തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍ ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ മുന്‍കരുതല്‍ എടുക്കാന്‍ ഉത്തരവിടും. സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാനായി തൊഴിലുറപ്പ് മേഖലയിലടക്കം സൃഷ്ടിക്കാനും മന്ത്രിസഭ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

