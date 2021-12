ന്യൂസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയില്‍ അവിചാരിതമായിട്ടാണ് പല നിമിഷങ്ങളും ചിത്രങ്ങളായി മാറുന്നത്. പലപ്പോളും വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പ് എടുത്ത ചിത്രങ്ങള്‍ പിന്നീട് വളരെ പ്രാധന്യമുള്ളവയായി മാറാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ അതില്‍ നിന്നും തികച്ചും വിഭിന്നമായ ഒരു അനുഭവമാണ് 'ഒരേ വാതില്‍... രണ്ടു കാഴ്ച' എന്ന തലക്കെട്ടോടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചിത്രം.

17 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പ് എടുത്ത ഒരു ഇരട്ട കൊലപതകത്തിന്റെ ദാരുണമായ ദൃശ്യം. 'ഇടപ്പള്ളി പോണേക്കര ചേന്ദന്‍കുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം ഒരു വീട്ടിലെ രണ്ടു പ്രായംചെന്ന ആളുകളെ തലക്കടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മോഷണശ്രമം ആന്നെന്നു തോന്നുന്നു, പോലീസ് പോയിട്ടുണ്ട് '. - സ്‌പെഷ്യല്‍ ബ്രാഞ്ചിലെ ഒരു പോലിസ് സുഹൃത്താണ് 2004 മെയ് 30-ന് രാവിലെ ഫോണില്‍ അറിയിച്ചത്.

ഇടപ്പള്ളി ചെന്ദൻകുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം ഇരട്ടക്കൊല നടന്ന വീട്ടിലെ ദൃശ്യം, ഇരട്ടക്കൊല നടത്തിയ റിപ്പര്‍ ജയാനന്ദനെ തെളിവെടുപ്പിനായി വീട്ടില്‍ കൊണ്ടുവന്നപ്പോള്‍.

അവിടെ എത്തിയപ്പോള്‍ കൊലപാതക വിവരം അറിഞ്ഞു നാട്ടുകാര്‍ തടിച്ചു കൂടിയിരുന്നു. പോലീസ് അകത്തേക്ക് ആരെയും കയറ്റിവിടുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ പോലെ ചാനലുകളുടെ എണ്ണവും കുറവ്. പരിചയമുള്ള ഒരു പോലീസുകാരന്‍ വാതിലിനടുത്തുവരെ പോകുവാന്‍ അനുവദിച്ചു. വീടിന്റെ വെളിയിലെ ഗ്രില്ലിനിടയിലൂടെ മരിച്ച ആളുടെ കാലുകള്‍ കാണാം. ചുറ്റും പോലീസ്.

രണ്ടു ചിത്രങ്ങള്‍ എടുത്തപ്പോളേക്കും ഫോറന്‍സിക് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എത്തി വീടിന്റെ വാതില്‍ അടച്ചു. 78 വയസ്സുള്ള നാണി അമ്മാളും അവരുടെ ചേച്ചിയുടെ മകന്‍ നാരായണ അയ്യരും (60) ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പിറ്റേന്ന് മുതല്‍ കൊലയാളിയെത്തേടിയുള്ള പോലീസിന്റെ നീക്കങ്ങളും തുടര്‍വാര്‍ത്തകളും. പക്ഷെ കൊലയാളിയുടെ ഒരു തുമ്പും കിട്ടിയില്ല. പതിയെ പതിയെ പോണേക്കര ഇരട്ടക്കൊലപാതകം വിസ്മൃതിയിലായി.

17 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം പിടിയിലായ റിപ്പര്‍ ജയാനന്ദന്‍ എന്ന കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളിയെ തെളിവെടുപ്പിനായി കൊല നടന്ന വീട്ടില്‍ പോലീസ് കൊണ്ടുവന്നത് 2021 ഡിസംബര്‍ 29. മറ്റു പല ശിക്ഷകളുടെ ജയില്‍വാസം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ ഒരു വധശിക്ഷയില്‍ നിന്നും കോടതി തന്നെ ഒഴിവാക്കിയതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ജയാനന്ദന്‍ സഹതടവുകാരോട് പോണേക്കര കൊലപാതക രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. അവര്‍ അത് പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇടപ്പള്ളി ചെന്ദന്‍കുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം ഇരട്ടക്കൊല നടന്ന വീട്

17 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ക്യാമറയുമായി മുന്‍പ് പോയ അതെ വഴിയുലൂടെ തന്നെയാണ് ഞാന്‍ ആ വീട്ടില്‍ എത്തിയത്. മരിച്ച നാരായണ അയ്യരുടെ മകനും ബന്ധുക്കളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെറിയ മാറ്റങ്ങള്‍ ഒഴിച്ചാല്‍ വീട് പഴയ പോലെ തന്നെ. അന്ന് ചിത്രമെടുത്ത വാതില്‍ ഇപ്പോളുമുണ്ട്. ജയാനന്ദനുമായി പോലീസ് തെളിവെടുപ്പിനായി അകത്തെ മുറിയില്ലേക്ക് പോയി. 17 കൊല്ലങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പ് എടുത്ത ചിത്രം അപ്പോളും മനസ്സില്‍ മായാതെ ഉണ്ടായിരുന്നു.

പ്രതിയുമായി പോലീസ് വരുന്നതും വീട്ടിലിലേക്കു കയറുന്നതുമായ ചിത്രങ്ങള്‍ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോളാണ് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയത് അന്ന് ചിത്രമെടുത്ത അതെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് അതെ ആംഗിളില്‍ കൊലപാതകിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്താലോ എന്ന്. ഇടുങ്ങിയ മുറിയില്‍ നിറയെ പോലീസും വീട്ടുകാരുമുണ്ട്. എങ്കിലും ഒരു ശ്രമം നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചു. കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ പോലീസ് ജയാനന്ദനെ ഞാന്‍ നിന്ന വാതിലിനു മുന്‍പിലൂടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി. ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ആരും ഇടയില്‍ കയറി അയാളുടെ മുഖം മറച്ചില്ല.

ന്യൂസ് ബ്യുറോയില്‍ എത്തി പഴയ 2004 ഇലെ പഴയ ചിത്രങ്ങളില്‍ നിന്ന് പോണേക്കര കൊലപാതകത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടെത്തി. 17 വര്‍ഷം മുന്‍പ് എടുത്ത ചിത്രവും ഇപ്പോള്‍ എടുത്തതും ചേര്‍ത്ത് വെച്ചു നോക്കി. ഒരേ ഫ്രെയിം... ഒരേ വാതില്‍. കാഴ്ചകള്‍ മാത്രം മാറി. കൊലപാതകം നടന്ന ഫ്രെയിമില്ലേക്ക് നടന്നു കയറുന്ന പ്രതിയായ ജയാനന്ദന്‍.... വൈകി ആണെങ്കിലും കാലം കണക്ക് തീര്‍ത്തു. ഒപ്പം പത്രഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ സമാനതകള്‍ ഇല്ലാത്ത ഒരു അനുഭവവും.

