കോഴിക്കോട്: റിയാദില്‍നിന്നുള്ള ഒരു സംഘം പ്രവാസികള്‍ ഇന്ന് കരിപ്പൂര്‍ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെത്തും. രാത്രി 8.30-ന് എത്തുന്ന പ്രത്യേക വിമാനത്തില്‍ 20 കോഴിക്കോട് ജില്ലക്കാര്‍ ഉള്‍പ്പടെ 149 പേരാണുണ്ടാവുക.

ഏഴു പുരുഷന്‍മാരും 13 സ്ത്രീകളുമാണു കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ നിന്നുള്ളത്. ഇവരില്‍ 12 പേര്‍ ഗര്‍ഭിണികളും അഞ്ച് പേര്‍ 10 വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുമാണ്. ഇവരെ കര്‍ശന നിരീക്ഷണത്തിനായി വീടുകളിലേക്ക് അയക്കും. ബാക്കിയുള്ള മൂന്നു പേരെ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോവിഡ് കെയര്‍ സെന്ററിലേക്ക് മാറ്റും. ഇന്നലത്തെ ദുബൈ വിമാനത്തില്‍ എത്തിയ 26 പേര്‍ നിലവില്‍ കോവിഡ് കെയര്‍ സെന്ററിലുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്തെ 13 ജില്ലകളില്‍ നിന്നുള്ള 139 പേരും കര്‍ണാടക, തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശികളായ 10 പേരുമാണ് ഇന്നത്തെ വിമാനത്തില്‍ എത്തുന്നത്. യാത്രക്കാരില്‍ ആകെ 84 പേര്‍ ഗര്‍ഭിണികളാണ്. 22 കുട്ടികളും അഞ്ച് പേര്‍ അടിയന്തര ചികിത്സക്കെത്തുന്നവരുമാണ്. എഴുപത് വയസിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള മൂന്നു പേരും അമ്മമാരോടൊപ്പം തിരിച്ചെത്തുന്ന 15 കുട്ടികളും സംഘത്തിലുണ്ടാവും.

