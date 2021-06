കണ്ണൂര്‍: കണ്ണൂരില്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് വനിതാ ഹോസ്റ്റലിന് മുന്നില്‍ യുവാവിന്റെ അശ്ലീല പ്രദര്‍ശനം. നഗ്നത പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ച് അവഹേളിക്കുന്നതായി വിദ്യാര്‍ഥിനികള്‍ പരാതിപ്പെട്ടു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പരാതി നല്‍കിയിട്ടും പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് വിദ്യാര്‍ഥിനികളുടെ പരാതി.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഹോസ്റ്റല്‍ അധികൃതരേയും കോളേജിലും പോലീസിലും പരാതി നല്‍കിയിട്ടും നടപടികള്‍ ഉണ്ടായില്ലെന്ന് വിദ്യാര്‍ഥിനികള്‍ പറയുന്നു. ഇതേ തുടര്‍ന്നാണ് നഗ്നത പ്രര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന യുവാവിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ചിത്രീകരിച്ച് മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് കൈമാറിയത്.

ഒരു മാസത്തില്‍ മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് സംഭവം ആവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്നും ഒരേ ആള്‍ തന്നെയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. മൂന്ന് സംഭവങ്ങളും ഹോസ്റ്റല്‍ അധികൃതരേയും കോളേജിലും പോലീസിലും പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. സിസിടിവി അടക്കമുള്ളവയില്ലാത്തതിനാല്‍ പോലീസിന് തെളിവ് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പറയുന്നതെന്നും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പറഞ്ഞു.

