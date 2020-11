തിരുവനന്തപുരം: സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള ട്രാവൻകൂർ ഷുഗേഴ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് നിർമിക്കുന്ന ജവാൻ മദ്യത്തിലെ ആൽക്കഹോളിന്റെ അളവ് കൂടിയതിനെ തുടർന്ന് വിൽപ്പന മരവിപ്പിച്ചു. 245, 246, 247 എന്നീ മൂന്ന് ബാച്ച് നമ്പറുകളിലുള്ള ജവാൻ മദ്യത്തിന്റെ വിൽപ്പനയാണ് മരവിപ്പിച്ചത്.

കോഴിക്കോട് മുക്കത്തെ സ്വകാര്യ ബാറിൽ നിന്ന് ഈ മദ്യം കഴിച്ചവർക്ക് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് എക്സൈസ് വകുപ്പിന് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതേതുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മദ്യത്തിന്റെ വീര്യം അനുവദനീയമായതിലും കൂടുതലുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയത്.

സാംപിൾ പരിശോധനയിൽ മദ്യത്തിന്റെ വീര്യം 39.09% v/v, 38.31% v/v, 39.14% v/v ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് 245, 246, 247 എന്നീ ബാച്ചുകളിലെ മദ്യത്തിന്റെ വിൽപന മരവിപ്പിച്ചത്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് എല്ലാ ഡിവിഷനുകളിലെയും ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർമാർക്ക് എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ അറിയിപ്പ് നൽകി.

