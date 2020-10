വി.കെ ജയരാജ് പോറ്റി



തിരുവനന്തപുരം: ലോകത്തെ ആകെ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്ന കോവിഡ് മഹാമാരി എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിവാരണം ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന പ്രാര്‍ഥന മാത്രമെ തനിക്ക് അയ്യപ്പ സ്വാമിയോടുള്ളുവെന്ന് നിയുക്ത ശബരിമല മേല്‍ശാന്തി വി.കെ ജയരാജ് പോറ്റി. 2005-2006 വര്‍ഷത്തില്‍ മാളികപ്പുറം മേല്‍ശാന്തിയാകാന്‍ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. അതിന് ശേഷം അഞ്ചു തവണയോളം ശബരിമല മേല്‍ശാന്തി ആകാന്‍ അപേക്ഷ നല്‍കിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ അയ്യപ്പസ്വാമി അനുഗ്രഹിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു.

മഹാമാരിക്കെതിരായ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാകട്ടെയെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. നിലവില്‍ തൃശ്ശൂര്‍ താഴേക്കാട് നാരായണത്ത് മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ മേല്‍ശാന്തിയാണ് ജയരാജ് പോറ്റി. കോട്ടയം പനച്ചിക്കാട് താമരശ്ശേരി ഇല്ലത്തെ ഉമാദേവി അന്തര്‍ജനത്തെയാണ് ഇദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. മക്കള്‍: ആന്ദ് കൃഷ്ണന്‍, അര്‍ജുന്‍ കൃഷ്ണന്‍.

Content Highlights: Everything belongs to Lord Ayyappa, says VK Jayaraj Potti