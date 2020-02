കൊച്ചി: പ്രതിഷേധിക്കാനും പഠിപ്പ് മുടക്കി സമരം ചെയ്യാനും എല്ലാവര്‍ക്കും അവകാശമുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. കലാലയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന പഠിപ്പ് മുടക്ക്, മാര്‍ച്ച്, ഘെരാവോ എന്നിവ സ്‌കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും നടത്തുന്നത് വിലക്കിയുള്ള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരേ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

സമരം ചെയ്യാനുള അവകാശം ഭരണഘടന നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു തരത്തിലുമുള്ള സമരങ്ങള്‍ പാടില്ലായെന്ന സമീപനം അംഗീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങള്‍ എങ്ങനെ പഠിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

അതേസമയം അക്രമ സമരങ്ങളോട് യോജിക്കുന്നില്ലെന്നും ക്യാമ്പസിനകത്തെ അക്രമസമരങ്ങളെ തടയണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

