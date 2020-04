കണ്ണൂര്‍: സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കോവിഡ്-19 ബാധിതരുള്ള ജില്ലയെന്ന നിലയില്‍ കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ കര്‍ക്കശമാക്കി കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ ഭരണകൂടം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മരുന്നുകള്‍ ഒഴികെയുള്ള അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വിതരണം ജില്ലയിലാകെ ഹോം ഡെലിവറിയിലൂടെ മാത്രമാക്കാന്‍ കളക്ടര്‍ ഉത്തരവിട്ടു.

ആളുകള്‍ വീടുകളില്‍ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് തടയുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നടപടി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി റേഷന്‍ കടകളിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സൗജന്യ റേഷന്‍ സാധനങ്ങളും കിറ്റുകളും ഉള്‍പ്പെടെ സൗജന്യമായി വീടുകളിലെത്തിക്കും. വാര്‍ഡ് അംഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കുടുംബശ്രീ, സന്നദ്ധ വളണ്ടിയര്‍മാര്‍ എന്നിവരെ സഹകരിപ്പിച്ച് ഇതിനുള്ള ക്രമീകരണം ഉറപ്പുവരുത്തും.

മരുന്ന് ഷോപ്പുകള്‍ ഒഴികെയുള്ള കടകള്‍ വ്യാപകമായി തുറക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി അവശ്യസാധനങ്ങളും വീടുകളിലെത്തിക്കും. കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പറേഷനിലെ പഴയ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഹോം ഡെലിവറി സംവിധാനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഉറപ്പുവരുത്തും. കോര്‍പ്പറേഷനിലെ ബാക്കി പ്രദേശങ്ങളില്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഇതിനുള്ള സംവിധാനമൊരുക്കും.

മറ്റു തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിലവിലുള്ള കോള്‍ സെന്ററുകള്‍ വഴി അവശ്യ സാധനങ്ങള്‍ എത്തിക്കും. ഇവിടങ്ങളില്‍ ഹോം ഡെലിവറി സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനായി വാര്‍ഡ് അംഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കുടുംബശ്രീ പ്രവര്‍ത്തകരുടെയും ഔദ്യോഗിക വളണ്ടിയര്‍മാരുടെയും സഹായത്തോടെ സംവിധാനമൊരുക്കും.

തദ്ദേശ സ്ഥാപന തലങ്ങളില്‍ ഏതൊക്കെ കടകള്‍ ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളില്‍ തുറന്നുപ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്നത് വ്യാപാരി പ്രതിനിധികളുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് പരാതികളില്ലാത്തവിധം തദ്ദേശ സ്ഥാപന അധ്യക്ഷന്‍ന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതി തീരുമാനമെടുക്കണം. അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വിതരണത്തിന് ഓരോ വാര്‍ഡിലും ഒരു കട മാത്രമേ തുറന്നുപ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് തദ്ദേശ സ്ഥാപന അധികൃതര്‍ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും ഉത്തരവില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഹോം ഡെലിവറിക്ക് സര്‍വീസ് ചാര്‍ജ് ഈടാക്കാന്‍ പാടില്ല. ഹോം ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നവര്‍ കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മുന്‍കരുതലുകള്‍ കൈക്കൊള്ളുന്നുവെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ ഉറപ്പുവരുത്തണം. സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുന്നതോടൊപ്പം മാസ്‌ക്, ഗ്ലൗസ് എന്നിവ ധരിക്കുകയും സാനിറ്റൈസര്‍ ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം. ഹോം ഡെലിവറി സംവിധാനം സുഗമമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും ഉത്തരവില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഇതുസംബന്ധിച്ച് കലക്ടറേറ്റില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തില്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് കെ വി സുമേഷ്, എഡിഎം ഇ പി മേഴ്സി, പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ടി ജെ അരുണ്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

ലോക് ഡൗണ്‍ നീട്ടിയ സാഹചര്യത്തില്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില്‍ ആരംഭിച്ച കോള്‍ സെന്ററിന്റെ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ലിസ്റ്റ് ലഭിച്ച് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ തന്നെ സാധനങ്ങള്‍ വീട്ടിലെത്തും. സാധനങ്ങളുടെ കമ്പോള വില മാത്രമാണ് ഈടാക്കുക. അവശ്യ വസ്തുക്കളായ പലവ്യഞ്ജനങ്ങള്‍, പച്ചക്കറി എന്നിവയ്ക്കു പുറമെ കുട്ടികളുടെ ഭക്ഷണങ്ങളും മരുന്നുകളും കോള്‍സെന്റര്‍ വഴി ലഭ്യമാക്കും.

ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പറുകള്‍:

ആലക്കോട് 9947557599, 8606082108

അഞ്ചരക്കണ്ടി 7356749709, 9037519651

ആറളം 9605188515, 8547074128

അയ്യന്‍കുന്ന് 9074651368, 7736262737

അഴീക്കോട് 9846579762, 8921154212

ചപ്പാരപ്പടവ് 7510703103, 9747597458

ചെമ്പിലോട്' 8157054147, 8157000488

ചെങ്ങളായി 8606809914, 9656305335

ചെറുകുന്ന് 9446036184, 9746606704

ചെറുപുഴ 9656886160, 8281574625

ചെറുതാഴം 9074006169, 7736166046

ചിറക്കല്‍ 9846905976, 9846786978

ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ 8848742812, 9744613866

ചൊക്ലി 8129629661, 9895084540

ധര്‍മ്മടം 9633610048, 7012513959

എരമം-കുറ്റൂര്‍ 8547870058, 7907260401

എരഞ്ഞോളി 9496333494, 9995729948

എരുവേശ്ശി 7510960354, 9556961423

ഏഴോം 9895788898, 9895080710

ഇരിക്കൂര്‍ 7559919202, 9633824696

കടമ്പൂര്‍ 7907459537, 9847790079

കടന്നപ്പള്ളി-പാണപ്പുഴ 7994526411, 9656858863

കതിരൂര്‍ 9048957264, 9847386075

കല്ല്യാശ്ശേരി 0497 2781818, 8113072308

കണിച്ചാര്‍ 9567835266, 9544644727

കാങ്കോല്‍-ആലപ്പടമ്പ 8547736250, 9526664555

കണ്ണപുരം 9947578744, 9447359057

കരിവെള്ളൂര്‍-പെരളം 9744361028, 9567968384

കേളകം 8547497383, 9074003187

കീഴല്ലൂര്‍ 9446249627, 9400473206

കൊളച്ചേരി 9995840830, 9495141841

കോളയാട് 9605097582, 8547780580

കൂടാളി 9400116744, 7994067454

കോട്ടയം 9895015406, 8129965210

കൊട്ടിയൂര്‍ 9048773038, 8919834411

കുഞ്ഞിമംഗലം 9961542552, 9895882473

കുന്നോത്ത്പറമ്പ 9446654238, 9961639599

കുറുമാത്തൂര്‍ 9495034247, 8086441232

കുറ്റിയാട്ടൂര്‍ 9847518519, 9947206435

മാടായി 9605978355, 7025104973

മലപ്പട്ടം 9562140552, 9446263156

മാലൂര്‍ 9495492238, 9746443168

മാങ്ങാട്ടിടം 9544994122, 9544061508

മാട്ടൂല്‍ 9995123042, 9895804592

മയ്യില്‍ 9496205947, 9947096452

മൊകേരി 8943669291, 9747575144

മുണ്ടേരി 9446986521, 9061819883

മുഴക്കുന്ന് 6235726415, 6235716415

മുഴപ്പിലങ്ങാട് 9895279462, 9447756477

നടുവില്‍ 9447662450, 8086227551

നാറാത്ത് 9497100989, 8606472609

ന്യൂമാഹി 9446993457, 9745373273

പടിയൂര്‍ 8762800301, 9633110690

പന്ന്യന്നൂര്‍ 9961931251, 9544809460

പാപ്പിനിശ്ശേരി 9744807855, 9746533525

പരിയാരം 8139834430, 9074270262

പാട്യം 9847943278, 8547123041

പട്ടുവം 9446668569, 9546995446

പായം 9744099550, 8086174413

പയ്യാവൂര്‍ 7907936196, 8547972650

പെരളശ്ശേരി 7559804734, 9744076539

പേരാവൂര്‍ 7902674126, 9747143673

പെരിങ്ങോം-വയക്കര 9947012990, 8606740425

പിണറായി 9400148343, 9961475149

രാമന്തളി 8547102451, 9809102805

തില്ലങ്കേരി 9947558476, 8289852656

തൃപ്പങ്ങോട്ടൂര്‍ 9207260260, 9446160750

ഉദയഗിരി 9366227210, 7909165743

ഉളിക്കല്‍ 9539706007

വളപട്ടണം 7907677147, 7510205306

വേങ്ങാട് 9645478428, 9847346341.

ആന്തൂര്‍ നഗരസഭ 8848193130, 9497446626, 9895171231, 9995656236

പയ്യന്നൂര്‍ 9446773611, 9747375425, 9447224236

ഇരിട്ടി 6238651672, 9747886865, 8086636883, 9745432022

മട്ടന്നൂര്‍ 9562086701

കൂത്തുപറമ്പ് 8157924235, 9562089296, 9526933097

തലശ്ശേരി 9744319346, 9747809225, 04902341591

ശ്രീകണ്ഠപുരം 9447373830, 9562925092

പാനൂര്‍ 04902311340, തളിപ്പറമ്പ് 9746453664.

അവശ്യ മരുന്നുകളെ കുറിച്ച് വിവരം നല്‍കുന്നതിനായി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ 9400066020 എന്ന നമ്പറിന് പുറമേ 9400066019 എന്ന നമ്പറിലേക്കും വിളിക്കാം. 9400066016, 9400066017, 9400066018, എന്നീ നമ്പറുകളിലേക്കാണ് അവശ്യ സാധനങ്ങള്‍ക്കായി വിളിക്കേണ്ടത്.

