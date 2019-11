ജെഫിന്‍ തോമസ്

പേരാവൂര്‍ (കണ്ണൂര്‍): ബെംഗളൂരുവില്‍ ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെയുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തില്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാര്‍ഥി മരിച്ചു. മലബാര്‍ കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍സ് ആന്‍ഡ് മെറ്റീരിയല്‍സ് ഉടമ കൂത്തുപറമ്പ് കണ്ണവം കൈച്ചേരിയിലെ മടത്തിനാമറ്റത്തില്‍ തോമസിന്റെയും കോളയാട് സെയിന്റ് കൊര്‍ണേലിയൂസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. പ്രഥമാധ്യാപിക സി.എമിലിയുടെയും മകന്‍ ജെഫിന്‍ തോമസാണ് (21) മരിച്ചത്.

ബെംഗളൂരു കോലാറില്‍ മൈന്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാര്‍ഥിയാണ് ജെഫിന്‍. സഹോദരങ്ങള്‍: ഡോ. ജീന തോമസ്, ജെസ്വിന്‍ തോമസ് (സി.എ.വിദ്യാര്‍ഥി), ജെറിന്‍ തോമസ് (പ്ലസ് ടു വിദ്യാര്‍ഥി, കൂത്തുപറമ്പ്), ജീന്‍ മരിയ തോമസ് (പ്ലസ് വണ്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനി, കോളയാട്).

ശവസംസ്‌കാരം വ്യാഴാഴ്ച വൈക്കീട്ട് മൂന്നിന് കോളയാട് സെയിന്റ് കൊര്‍ണേലിയൂസ് പള്ളി സെമിത്തേരിയില്‍.

